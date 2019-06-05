Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео Напомним, что во вторник, 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова в районе 7-й просеки столкнулись две … Момент жуткой аварии, в которой погибла молодая женщина, попал в объектив камеры видеонаблюдения, ролик разместили в группе "ДТП 163 Самара"., что во вторник, 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова в районе 7-й просеки столкнулись две