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Материалы по теме:

На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

Из-за многочисленных обращений жителей 8 и 9 кварталов поселка Мехзавод в Самаре региональное министерство транспорта и автомобильных дорог ограничит движение грузовиков на дублере Московского шоссе. Ограничение вводится с 24 июня на участке дороги от дома № 9 в 8-м квартале 
5 июня 2019, 10:02
В Самарской области подорожает проезд на электричках

В Самарской области подорожает проезд на электричках

С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета 
5 июня 2019, 09:25
За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»

За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»

Компания «РКС-Самара» добилась ареста имущества ТСЖ «УЮТ-76». Это произошло после того, как УК задолжала за водоснабжение и канализацию более 520 тысяч рублей. «В присутствии понятых и представителя службы безопасности “РКС” микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права 
5 июня 2019, 08:44
Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти завел уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В субботу, 1 июня, дети прыгали на батуте, который находился рядом с торговым центром 
5 июня 2019, 08:25
В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 
4 июня 2019, 09:06
Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент жуткой аварии, в которой погибла молодая женщина, попал в объектив камеры видеонаблюдения, ролик разместили в группе "ДТП 163 Самара". Напомним, что во вторник, 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова в районе 7-й просеки столкнулись две 
4 июня 2019, 03:50
В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В понедельник, 3 июня, в Ставропольском районе региона вечером произошла авария с пострадавшими. В 18:45 45-летняя женщина ехала на иномарке Chevrolet по переулку Лазурный в селе Подстепки. Она сбила 9-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде. К счастью, ребенок остался в 
4 июня 2019, 01:54
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую 
4 июня 2019, 01:39
В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин

В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин

В понедельник, 3 июня, сызранские спасатели дважды за вечер извлекли из воды тела утонувших мужчин. Первый вызов от очевидцев поступил в 17:40, они нашли неподалеку от Центрального пляжа за волнорезом труп мужчины примерно 40 лет. Спасатели отправились на место событий 
4 июня 2019, 08:42
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В ночь на понедельник, 3 июня, в Кинельском районе области произошла дорожная авария. В 23:55 57-летняя женщина ехала на автомобиле Haima 7 со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент автомобилистка сбила кабана, который перебегал дорогу слева направо. После 
3 июня 2019, 11:26
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

В Самаре с этой недели стартовал ремонт улицы Солнечной: на участке от Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда протяженностью 1,4 километра обновят дорожное покрытие на площади 20 тысяч квадратных метров. Последний раз дорогу ремонтировали в 2013 году. В ходе последней проверки 

25 апреля 2018, 02:47
В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В среду, 22 марта, в соцсети появилось фото потопа на улице Солнечной в Самаре. По словам очевидца, коммунальный инцидент произошел в районе 5-й просеки.

По сообщению компании «Самарские коммунальные системы», без холодного водоснабжения с 8 часов утра остались несколько 
22 марта 2017, 09:21
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