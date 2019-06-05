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На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков
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5 июня 2019, 10:02
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В Самарской области подорожает проезд на электричках
С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета …
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5 июня 2019, 09:25
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За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»
Компания «РКС-Самара» добилась ареста имущества ТСЖ «УЮТ-76». Это произошло после того, как УК задолжала за водоснабжение и канализацию более 520 тысяч рублей. «В присутствии понятых и представителя службы безопасности “РКС” микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права …
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5 июня 2019, 08:44
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Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры
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5 июня 2019, 08:25
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В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело
Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 …
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4 июня 2019, 09:06
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Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео
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4 июня 2019, 03:50
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В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
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4 июня 2019, 01:54
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В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы
Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую …
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4 июня 2019, 01:39
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В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин
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4 июня 2019, 08:42
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение
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3 июня 2019, 11:26
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре
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25 апреля 2018, 02:47
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В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото
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22 марта 2017, 09:21
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