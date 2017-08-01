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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань

«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань

В Москве состоялась жеребьевка розыгрыша футбольного Кубка России. Клубы ФНЛ, в числе которых самарские «Крылья Советов», вступят в борьбу со стадии 1/32 финала. Самарцам выпало сразиться с победителем пары 1/64 финала, в котором встретятся ульяновская «Волга» и «Сызрань-2003». Игра между 

1 августа 2017, 11:59
К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные 
1 августа 2017, 07:32
Выезд «Крыльев Советов» в Подмосковье оказался удачным

Выезд «Крыльев Советов» в Подмосковье оказался удачным

В воскресенье, 30 июля, футболисты самарских «Крыльев Советов» провели матч пятого тура Первенства России среди клубов ФНЛ. На выезде самарцы встречались с «Химками». Во второй половине игры волжане дважды поразили ворота хозяев. Открыл счет Сергей Самодин, а через четыре минуты 

31 июля 2017, 11:43
Советский вратарь Лев Яшин вошел в топ-100 величайших футболистов

Советский вратарь Лев Яшин вошел в топ-100 величайших футболистов

Легенда мирового футбола Лев Яшин вошел в сотню величайших футболистов всех времен по версии британского журнала FourFourTwo и занял 22-е место в составленном рейтинге.

Как пишет издание, всегда одетый в черное голкипер не ограничивался штрафной площадью и великолепно играл на выходах, 

28 июля 2017, 11:37
Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

На пересечении улиц Демократической и Ташкентской уже осенью завершится строительство двухуровневой автомобильной развязки. Возведение объекта длиной 90 метров обходится в 160 млн рублей. Здесь организуют 4 полосы движения - по две в каждую сторону. Путепровод на две трети уже готов.

Валерий 

27 июля 2017, 09:01
В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре готовятся к встрече известных футболистов и болельщиков со всего мира. 4 тысячи кубов бетона и 50 тонн арматуры уже ушло на строительство дорожной развязки на улице Демократической. Сейчас все опоры залиты, ведется монтаж пролетов. Возведение этого путепровода - 

27 июля 2017, 04:51
«Томь» намочила «Крылья»: самарская команда впервые проиграла в сезоне ФНЛ

«Томь» намочила «Крылья»: самарская команда впервые проиграла в сезоне ФНЛ

Футболисты самарских «Крыльев Советов» потерпели первое поражение в этом сезоне первенства ФНЛ. В среду, 26 июля, волжане принимали в Самаре на стадионе «Металлург» команду «Томь». Гости забили во второй половине первого тайма. Анте Пулжич головой отправил мяч в ворота самарцев, 

27 июля 2017, 08:39
В Самаре вырастили первого зеленого футболиста

В Самаре вырастили первого зеленого футболиста

На улице Лесной в районе четвертой очереди набережной, у Ладьи, появились новые зеленые скульптуры. Одна из них – футболист с номером «1» на «футболке» и «шортах». Вторая композиция выполнена в виде сердца с футбольным мячом внутри. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
25 июля 2017, 07:10
Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

В Ростуризме заявили о нехватке гостиниц в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, «дефицит коллективных средств размещения» чиновники ведомства констатировали в Республике Мордовия, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, пишут «Известия».

Региональные власти с данными Ростуризма не согласны. В 
5 июля 2017, 10:59
Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ 

5 мая 2017, 11:33
Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов

Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов

Российское посольство в Лондоне заявило, что авторы ленты о футбольных фанатах приложили максимальные усилия для дискредитации РФ и чемпионата мира по футболу 2018 года. Фильм, по заявлению дипломатов, оставляет "шокирующее впечатление".
Накануне телеканал BBC продемонстрировал ленту "Армия хулиганов в России". 

17 февраля 2017, 10:30
Карта болельщика ЧМ-2018 появится в ноябре

Карта болельщика ЧМ-2018 появится в ноябре

Уже в ноябре в России стартует выдача идентификационных карт болельщика к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) и Кубку конфедераций. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Персональный документ будет выдан каждому фанату, с его помощью при наличии билетов можно 

24 октября 2016, 05:24
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