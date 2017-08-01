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«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань
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1 августа 2017, 11:59
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К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой
Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные …
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1 августа 2017, 07:32
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Выезд «Крыльев Советов» в Подмосковье оказался удачным
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31 июля 2017, 11:43
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Советский вратарь Лев Яшин вошел в топ-100 величайших футболистов
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28 июля 2017, 11:37
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Названы сроки запуска новой развязки на Демократической
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27 июля 2017, 09:01
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В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры
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27 июля 2017, 04:51
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«Томь» намочила «Крылья»: самарская команда впервые проиграла в сезоне ФНЛ
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27 июля 2017, 08:39
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В Самаре вырастили первого зеленого футболиста
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25 июля 2017, 07:10
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Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018
В Ростуризме заявили о нехватке гостиниц в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, «дефицит коллективных средств размещения» чиновники ведомства констатировали в Республике Мордовия, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, пишут «Известия».
Региональные власти с данными Ростуризма не согласны. В …
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5 июля 2017, 10:59
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Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз
Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ …
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5 мая 2017, 11:33
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Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов
Российское посольство в Лондоне заявило, что авторы ленты о футбольных фанатах приложили максимальные усилия для дискредитации РФ и чемпионата мира по футболу 2018 года. Фильм, по заявлению дипломатов, оставляет "шокирующее впечатление".
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17 февраля 2017, 10:30
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Карта болельщика ЧМ-2018 появится в ноябре
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24 октября 2016, 05:24