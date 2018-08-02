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Самарский «Газбанк» просят признать банкротом
Центральный банк России в лице Волго-Вятского управления обратился в арбитраж Самарской области с заявлением о признании «Газбанка» банкротом. Соответствующее сообщение появилось в картотеке арбитражных дел Верховного суда России.
Напомним, регулятор отозвал у кредитной организации лицензию 11 июля. Такую меру в ЦБ …
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2 августа 2018, 09:40
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В блогах: конный завод "Ермак"
Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.
"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный …
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31 июля 2018, 06:01
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В блогах: как человека может ограбить постигающий искусство дзен "Сбербанк"
Катя Милицкая предупредила в "Фейсбуке", как человека может подвести Сбербанк.
"5 дней назад я решила кинуть 18 тысяч на сберовскую карту, чтобы оплатить с нее коммуналку, - пишет девушка. - Банкомат взял деньги и, обиженно хрюкнув, сообщил, что …
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31 июля 2018, 04:39
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В блогах: Осторожно, новое "разводилово" от Сбербанка
Дмитрий Иванов предупредил в "Фейсбуке" про новое "разводилово" от Сбербанка: "Приходит вдруг эсэмэска, что на расчетный счет фирмы пришел платеж. Никаких услуг СМС-оповещения подключено не было. Захожу в личный кабинет и вижу письмо от Сбербанка. В нем сказано: "Вам …
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29 июля 2018, 11:32
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Эксперты назвали самые угоняемые машины в РФ
Аналитики «Альфастрахования» представили автовладельцам перечень наиболее угоняемых транспортных средств в Российской Федерации. На первой строке этого антирейтинга расположился Range Rover Evoque с показателем частоты угонов на территории нашей страны 1,35%.
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24 ноября 2017, 10:17
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186 краж автомобилей произошло в Самаре с начала 2017 года
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24 октября 2017, 05:54
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Страховщики составили новый ТОП-5 самых угоняемых авто в России
Представители страховых компаний назвали 5 самых угоняемых машин в России. По словам экспертов, чем популярнее марка, тем чаще она оказывается объектом угона.
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29 августа 2017, 05:18
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Тягач и Porsche Cayenne: страховщики рассказали о самых дорогих угонах
Безоговорочным лидером в перечне наиболее дорогих угонов текущего года стал кроссовер Porsche Cayenne, который оказался добычей злоумышленников практически сразу после покупки. Тогда сумма выплаты составила 8,47 млн рублей.
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23 августа 2017, 05:25