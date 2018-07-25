6
51
47
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     Y88b   d88P   .d8888b.              .d88888b.            
                      Y88b d88P   d88P  Y88b            d88P" "Y88b           
                       Y88o88P    888    888            888     888           
 .d8888b   .d8888b      Y888P     888         88888888  888     888  .d8888b  
 88K       88K          d888b     888            d88P   888     888  88K      
 "Y8888b.  "Y8888b.    d88888b    888    888    d88P    888 Y8b 888  "Y8888b. 
      X88       X88   d88P Y88b   Y88b  d88P   d88P     Y88b.Y8b88P       X88 
  88888P'   88888P'  d88P   Y88b   "Y8888P"   88888888   "Y888888"    88888P' 
                                                               Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

В Самаре за взятку задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ при содействии собственной службы безопасности ведомства провели спецоперацию в отношении заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова.

В региональном управлении ФСБ официально подтвердили, что речь идет о 

25 июля 2018, 06:32
Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона

Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона

В Самарской области суд рассмотрел дело заключенного колонии из Тольятти. По версии следствия, гражданин Казахстана, уже находящийся в местах не столь отдаленных, пошел на еще одно преступление - он предложил взятку сотруднику колонии. Мужчина хотел за 500 тысяч рублей получить 
25 июля 2018, 05:47
Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии в Сызрани предотвратил крупную кражу. В свой выходной день прапорщик Вадим Душухин отправился с семьей в торговый центр. В какой-то момент он заметил, как покупатель схватил с прилавка лоток с ювелирными украшениями и попытался спрятать под одеждой. Страж 

25 июля 2018, 11:08
Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора

Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора

Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. 
20 июля 2018, 04:27
В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей

В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении члена региональной Палаты адвокатов. По версии следствия, мужчина предлагал свое посредничество при передаче взятки. Как говорится в материалах дела, в апреле к адвокату обратился житель Самары, на которого завели дело о мошенничестве.
20 июля 2018, 07:57
За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары

За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары

В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Ленинского района Самары по финансово-экономическим вопросам. Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2017 по 5 февраля 2018 года мужчина в 
19 июля 2018, 08:41
В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре

В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре

В Самаре у Загородного парка утром 16 мая люди в черном с масками на лицах остановили иномарку Infiniti, вывели оттуда мужчину и уложили его на асфальт, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Сейчас пользователи активно обсуждают это происшествие. В СМИ 
17 мая 2018, 04:22
Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма 

14 мая 2018, 05:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх