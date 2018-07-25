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Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова
В Самаре за взятку задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ при содействии собственной службы безопасности ведомства провели спецоперацию в отношении заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова.
В региональном управлении ФСБ официально подтвердили, что речь идет о …
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25 июля 2018, 06:32
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Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона
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25 июля 2018, 05:47
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Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани
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25 июля 2018, 11:08
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Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора
Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. …
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20 июля 2018, 04:27
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В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей
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20 июля 2018, 07:57
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За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары
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19 июля 2018, 08:41
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В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре
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17 мая 2018, 04:22
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Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области
В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма …
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14 мая 2018, 05:30