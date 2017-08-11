В Промышленном районе Самары зафиксирована волна странных преступлений. Неизвестный обрезал в подъездах жилых домов провода интернет-провайдеров. Причем делалось это не ради сдачи на цветмет, провода преступник с собой не забирал.
Задержать подозреваемого с поличным удалось благодаря камерам видеонаблюдения. К тому моменту, мужчина уже оставил без Интернета не менее 20 жилых домов.
С собой мужчина всегда носил пакет с инструментами. Какую цель он преследовал, обрезая провода, предстоит выяснить правоохранительным органам.
|
Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке
В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить …
|
9 августа 2017, 02:58
|
Что случилось с Facebook и Instagram?
|
7 августа 2017, 05:33
|
Директор гимназии № 1 отрицает факт получения взятки
|
4 августа 2017, 07:28
|
Директору гимназии № 1 грозит до 12 лет тюрьмы
|
4 августа 2017, 05:10
|
В Самаре задержаны командир роты ДПС и его заместитель
|
4 августа 2017, 03:24
|
На директора гимназии №1 завели уголовное дело
|
4 августа 2017, 12:35
|
С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах
|
27 июля 2017, 12:05
|
Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете
Главными темами в запросах жителей Самарской области к поисковику «Яндекс» стали банк «Югра» и сериал «Игра престолов».
Интерес к банку, где в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже сообщала «ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты …
|
17 июля 2017, 08:07