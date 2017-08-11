Директор гимназии № 1 Любовь Картамышева, задержанная по подозрению в получении взятки, утверждает, что деньги она брала на то, чтобы подготовить учебное заведение к 1 сентября.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Картамышевой грозит до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, в …