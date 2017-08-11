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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Что случилось с Facebook и Instagram?

Что случилось с Facebook и Instagram?

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7 августа 2017, 05:33
Директор гимназии № 1 отрицает факт получения взятки

Директор гимназии № 1 отрицает факт получения взятки

Директор гимназии № 1 Любовь Картамышева, задержанная по подозрению в получении взятки, утверждает, что деньги она брала на то, чтобы подготовить учебное заведение к 1 сентября.

Как уже рассказывала «ТЕРРА»,  Картамышевой грозит до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, в 

4 августа 2017, 07:28
Директору гимназии № 1 грозит до 12 лет тюрьмы

Директору гимназии № 1 грозит до 12 лет тюрьмы

Директору гимназии № 1 Любови Картамышевой, задержанной в среду по подозрению в получении взятки, грозит до 12 лет лишения свободы. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, получила от некой гражданки лично 600 тысяч рублей 

4 августа 2017, 05:10
В Самаре задержаны командир роты ДПС и его заместитель

В Самаре задержаны командир роты ДПС и его заместитель

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении командира 2 роты полка ДПС и его заместителя. Их подозревают в получении взятки, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Полицейские были задержаны в конце июля при получении денег. По версии следствия, подозреваемые, 

4 августа 2017, 03:24
На директора гимназии №1 завели уголовное дело

На директора гимназии №1 завели уголовное дело

На директора гимназии №1 Любовь Картамышеву, задержанную в среду по подозрению в получении взятки, завели уголовное дело, сообщает региональный следственный комитет. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, в ходе двух встреч получила лично от 

4 августа 2017, 12:35
С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

«Ростелеком» принял решение с 1 августа отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом через точки в Wi-Fi в тех населенных пунктах, где количество жителей находится в отметке от 250 до 500 человек.

Как пояснил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром 

27 июля 2017, 12:05
Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Главными темами в запросах жителей Самарской области к поисковику «Яндекс» стали банк «Югра» и сериал «Игра престолов».
Интерес к банку, где  в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже сообщала «ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты 
17 июля 2017, 08:07
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