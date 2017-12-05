Руководителем правового департамента администрации Самары стал бывший сотрудник прокуратуры Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко представил нового руководителя сотрудникам департамента.
«Во вторник, 5 декабря, в Администрации Самары назначен новый руководитель Правового департамента. Им стал Дмитрий Попов, который с 1999 года работал следователем прокуратуры Пестравского района Самарской области, а впоследствии занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Самарской области. Затем он был назначен заместителем прокурора Советского района Самары, а в 2013 году возглавил надзорное ведомство района», - сообщает мэрия Самары.
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