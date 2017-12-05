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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - 

5 декабря 2017, 01:01
В Самаре начали демонтаж рекламных щитов

В Самаре начали демонтаж рекламных щитов

Самарская мэрия начала демонтировать незаконные рекламные щиты, установленные вдоль гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу, а именно на Московском и Южном шоссе, Ново-Садовой, в Куйбышевском районе и Зубчаниновке. В планах — сократить число таких конструкций до минимума.
Владельцы рекламных щитов 

1 декабря 2017, 04:06
В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары

В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары

В Самаре потратят 5 миллионов рублей на доставку чиновников мэрии к месту работы и обратно, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика для оказания автотранспортных услуг объявила администрация города. Согласно техзаданию, исполнитель должен организовать перевозки служащих на 

28 ноября 2017, 02:05
В блогах: «Страшная фотка с улицы Галактионовской для самарской мэрии»

В блогах: «Страшная фотка с улицы Галактионовской для самарской мэрии»

Самарчанка Юлия Копылова через "Фейсбук" обратилась к мэрии города, чтобы они посмотрели на эту страшную фотку с улицы Галактионовской, дом 13. "Я, мягко говоря, обалдела, когда встала с тремя маленькими детьми перед этой ямой в подъезде родителей. Коммунальщики никак 
28 ноября 2017, 10:58
В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В компании «Предприятие тепловых сетей» новый руководитель. Исполнительным директором компании стал Айдар Ильясов.

«Единую теплоснабжающую организацию Самары – «Предприятие тепловых сетей» - с 24 ноября 2017 года возглавил Айдар Анварович Ильясов», - сообщает пресс-служба «ПТС».

Айдар Ильясов получил 
27 ноября 2017, 03:01
Госстройнадзор Самарской области возглавил Владимир Захарин

Госстройнадзор Самарской области возглавил Владимир Захарин

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области получила нового руководителя. Информация опубликована на сайте ведомства в разделе «Руководство». Временно исполняющим обязанности главы госстройнадзора Самарской области стал Владимир Захарин.

«Врио руководителя государственной инспекции строительного надзора Самарской области - заместитель министра строительства Самарской области 

21 ноября 2017, 10:28
В Самаре представили нового главу регуправления Росгвардии

В Самаре представили нового главу регуправления Росгвардии

Личному составу управления Росгвардии по Самарской области представили нового руководителя Александра Эсауленко. Указ о его назначении на этот пост президент Владимир Путин подписал в конце октября.

«В Самаре в рамках рабочего визита заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии 
10 ноября 2017, 09:50
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд возглавила Наиля Сафаева

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд возглавила Наиля Сафаева

Президент Владимир Путин назначил на должность председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наилю Сафаеву. Ранее она работала заместителем председателя арбитражного суда Татарстана. Напомним, полномочия прежнего главы Одиннадцатого арбитража Александра Ефанова истекли в июне этого года. Наиля Сафаева оказалась единственным претендентом на 
25 октября 2017, 11:17
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