В Самаре начали демонтаж рекламных щитов Самарская мэрия начала демонтировать незаконные рекламные щиты, установленные вдоль гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу, а именно на Московском и Южном шоссе, Ново-Садовой, в Куйбышевском районе и Зубчаниновке. В планах — сократить число таких конструкций до минимума.

Владельцы рекламных щитов …