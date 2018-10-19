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Материалы по теме:

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже 
20 октября 2018, 09:15
Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Отбор на конкурс «Лидеры России» этого года стартовал 10 октября. Напомним, он проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев. Впервые конкурс прошел в 2017 году. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки 
20 октября 2018, 10:15
В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто 
19 октября 2018, 11:45
В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре направят 18 млн рублей на проект масштабной реконструкции Московского шоссе. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Речь идет об участке от улицы Мичурина до выезда из города к федеральной трассе М-5 "Урал". Общий объем работ - почти 20 
19 октября 2018, 11:15
В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров 
19 октября 2018, 10:20
В Самаре пройдет Форум добровольцев

В Самаре пройдет Форум добровольцев

В самарской "МТЛ-Арене" пятого декабря с 10 до 15 часов пройдет четырнадцатый Форум добровольцев, на котором все желающие могут узнать о различных направлениях волонтерской деятельности, заполнить анкету и стать добровольцем.
При желании помогать детям, инвалидам, ветеранам и тем, кто оказался 
3 декабря 2015, 05:52
38 человек тушили пожар в частном доме в Самаре

38 человек тушили пожар в частном доме в Самаре

Выясняется причина возгорания в жилом доме на ул. Ильича в поселке Шмидта. Вызов поступил 21 октября в 11:33. Горела крыша частного дома на площади 30 квадратных метров.

К месту ЧП было направлено 10 единиц основной и специальной пожарной техники. В тушении 

22 октября 2014, 01:42
Для вывоза мусора из самарского парка потребовался «КамАЗ»

Для вывоза мусора из самарского парка потребовался «КамАЗ»

Добровольцы провели субботник в парке 60-летия Советской власти, который расположен в Самаре рядом с областной больницей им. Калинина. В акции, состоявшейся 14 июня, приняли участие более 70 человек. Они очистили основные аллеи и места отдыха от мусора. Для того чтобы 

16 июня 2014, 03:56
В Самаре планируется создать народные дружины при вузах

В Самаре планируется создать народные дружины при вузах

В ближайшее время при вузах областной столицы появятся народные дружины, собранные из добровольцев. Об этом речь шла в администрации города.
«В результате этого взаимодействия появится возможность оперативно получать информацию о наркопритонах, возможных террористических опасностях», – приводит слова Дмитрия Азарова 63.ru. 

23 января 2014, 06:55
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