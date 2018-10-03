В Октябрьске иномарка наехала на 10-летнюю девочку, которая «забила» на ПДД Во вторник, 2 октября, в Октябрьске под колесами машины оказался ребенок. По информации сотрудников Госавтоинспекции, в 14:20 39-летний мужчина ехал на своей иномарке «Шкода Октавия» по улице Куйбышева в сторону Гая. … По пути автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая без взрослых переходила