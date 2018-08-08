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90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"
Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.
Напомню, …
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8 августа 2018, 04:22
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе
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8 августа 2018, 02:43
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«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью
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8 августа 2018, 02:05
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«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ
Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе …
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8 августа 2018, 01:58
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Сколько учителей не хватает в Самарской области
Почти в половине росийских школ не хватает учителей. К таким выводам пришли активисты Общероссийского народного фронта после мониторинга этих учебных учреждений. Самарская область в исследовании не участвовала, но в региональном штабе организации отмечают, что ситуация от общероссийской кардинально не отличается. …
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4 августа 2018, 05:01
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В блогах: "iВолга-2018". Что нового?
Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".
"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании …
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3 августа 2018, 09:31
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Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области
Необычную находку обнаружили во время ежегодной комплексной научной экспедиции сотрудники и студенты Самарского государственного технического университета. Участники экспедиции изучали флору триасовых и юрских отложений юго-востока нашего региогна.
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27 июля 2018, 10:17
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Видео: семейство кабанов принимает грязевые ванны в Жигулевском заповеднике
Сотрудники Жигулевского заповедника засняли, как семейство кабанов принимает грязевые ванны. Животные не просто релаксируют - они защищаются от паразитов, насекомых, жары и жажды.
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24 июля 2018, 05:01
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Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом
Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским …
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22 июля 2018, 10:41
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Стали известны первые результаты ЕГЭ в Самарской области
Почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось число выпускников школ, получивших 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Об этом сообщила в пресс-центре регионального правительства заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Какие предметы сдают лучше всего?
Выпускники …
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3 июля 2018, 04:36
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В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе
Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.
В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, …
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19 июня 2018, 06:04
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Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют в Самаре
В Самаре Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют путем объединения с центром повышения квалификации медиков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области. Число сотрудников увеличится, при этом из штата присоединяемого колледжа выведут директора, главного бухгалтера и часть административно-управляющего персонала. В центре …
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4 июня 2018, 04:04