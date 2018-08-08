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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 07.08.2018 
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Напомню, 
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Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе 
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Сколько учителей не хватает в Самарской области

Сколько учителей не хватает в Самарской области

Почти в половине росийских школ не хватает учителей. К таким выводам пришли активисты Общероссийского народного фронта после мониторинга этих учебных учреждений. Самарская область в исследовании не участвовала, но в региональном штабе организации отмечают, что ситуация от общероссийской кардинально не отличается. 
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В блогах:

В блогах: "iВолга-2018". Что нового?

Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".

"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании 
3 августа 2018, 09:31
Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области

Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области

Необычную находку обнаружили во время ежегодной комплексной научной экспедиции сотрудники и студенты Самарского государственного технического университета. Участники экспедиции изучали флору триасовых и юрских отложений юго-востока нашего региогна.
 
«По триасовой фауне было собрано более 50 образцов, содержащих костные фрагменты амфибий и пресмыкающихся. 
27 июля 2018, 10:17
Видео: семейство кабанов принимает грязевые ванны в Жигулевском заповеднике

Видео: семейство кабанов принимает грязевые ванны в Жигулевском заповеднике

Сотрудники Жигулевского заповедника засняли, как семейство кабанов принимает грязевые ванны. Животные не просто релаксируют - они защищаются от паразитов, насекомых, жары и жажды.

«Кабаны находят такие влажные места, охотно их посещают, раскапывают и расширяют. Скопившаяся в образовавшихся углублениях дождевая вода 
24 июля 2018, 05:01
Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом

Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом

Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским 
22 июля 2018, 10:41
Стали известны первые результаты ЕГЭ в Самарской области

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Самарской области

Почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось число выпускников школ, получивших 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Об этом сообщила в пресс-центре регионального правительства заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Какие предметы сдают лучше всего?

Выпускники 

3 июля 2018, 04:36
В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

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В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, 

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Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют в Самаре

Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют в Самаре

В Самаре Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют путем объединения с центром повышения квалификации медиков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области. Число сотрудников увеличится, при этом из штата присоединяемого колледжа выведут директора, главного бухгалтера и часть административно-управляющего персонала. В центре 

4 июня 2018, 04:04
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