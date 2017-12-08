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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
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На пост мэра Тольятти претендуют 19 человек, их имена опубликованы на сайте городской думы. Большинство из претендентов проживают в Автограде. При этом в списке не оказалось действующего мэра Сергея Андреева, который до последнего времени говорил о своей готовности участвовать в 
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Главу Самары выберут до 1 декабря

Имя нового главы Самары, который будет выбран из числа депутатов местной Думы, будет известно до 1 декабря. На понедельник назначено заседание городской думы, на котором народные избранники должны будут проголосовать за одного из своих коллег. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА» 

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Эксит-полл: 53% шотландцев против независимости от Великобритании

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18 сентября 2014, 04:26
В Крым съезжаются иностранные наблюдатели

В Крым съезжаются иностранные наблюдатели

Избирательная комиссия по проведению референдума о статусе Крыма зарегистрировала 50 наблюдателей из 21 страны, сообщают "Ведомости". По словам главы комиссии Михаила Малышева, наблюдать за ходом плебисцита в Крыму будут политики и эксперты из Западной и Восточной Европы, Израиля, США. Прием 

14 марта 2014, 09:49
Верховный совет Автономной Республики Крым принял решение войти в состав России

Верховный совет Автономной Республики Крым принял решение войти в состав России

Об этом говорится в постановлении "О проведении общекрымского референдума", опубликованном на портале крымского парламента.
Кроме того, парламент республики обратился к президенту России и Государственной думе с предложением о начале процедуры вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъекта.
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Жители Хорватии на референдуме в воскресенье проголосовали за запрет однополых браков, поддержав таким образом внесение в Конституцию страны четкого определения брака как союза мужчины и женщины, сообщает укранская служба Би-Би-Си.

Референдум проходил при активной поддержке Римской католической церкви, которая считает, что 

3 декабря 2013, 11:45
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