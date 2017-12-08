Самарский избирком направил предложение регионального отделения партии «Яблоко» вернуть прямые выборы мэра города и муниципальных депутатов на рассмотрение депутатам Самарской губернской думы. Такое решение было принято в четверг, 7 декабря, на заседании комиссии. Теперь в течение 20 дней областной парламент должен будет проверить документ на соответствие законодательству и вынести решение. Если оно будет положительным, то предложение возвращается в Избирательную комиссию. Затем собирается инициативная группа и начинается сбор подписей за проведение референдума. Чтобы он состоялся, их должно быть не менее 2% от общего числа избирателей Самарской области. Напомним, с этой инициативой «яблочники» выступили в конце ноября.
«Эта система давала возможность населению напрямую влиять на избрание главы города, на избрание своего депутата и возможности спросить с него строго о том, выполнил ли он свою программу или не выполнил. Сейчас эта ответственность абсолютно забыта, размазана. Населению не с кого спросить», - заявил председатель Самарского регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко.
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