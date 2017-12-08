Жители Хорватии на референдуме в воскресенье проголосовали за запрет однополых браков, поддержав таким образом внесение в Конституцию страны четкого определения брака как союза мужчины и женщины, сообщает укранская служба Би-Би-Си.

Референдум проходил при активной поддержке Римской католической церкви, которая считает, что …