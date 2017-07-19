Как самарцы проиграли миллиард рублей: о судах с налоговой службой С фискалами лучше не судиться. Почти миллиард рублей выиграло у налогоплательщиков в судах управление федеральной налоговой службы по Самарской области в 1 квартале этого года. А с будущих банкротов за 5 месяцев 2017-го взыскало около 400 миллионов. Об этом в …