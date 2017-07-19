В Самарской области осудили юриста из московской Палаты адвокатов и председателя совета отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам. Они признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Согласно материалам уголовного дела, в мае прошлого года они предложили директору фирмы посредничество в передачи взятки судье Президиума Верховного суда РФ. Сумма взятки должна была превысить 13 миллионов рублей. При получении первой части этой суммы злоумышленников задержали. Представителя «организации содействия спецслужбам» отправили в колонию на четыре года, а московского адвоката – на 2,5 года, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
|
У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей
«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» требуют признать банкротом. Соответствующий иск подан в арбитражный суд Самарской области. Как следует из материалов дела, с заявлением обратилось ООО «ДОРСНАБ». Истец пояснил, что Сызранский НПЗ уже более трех месяцев не выплачивает ему долг, который превышает 71 …
|
19 июля 2017, 04:16
|
С налоговой лучше не судиться: о победах и поражениях самарского УФНС
В судебных поединках самарские налоговики побеждают за явным преимуществом. Индивидуальные предприниматели проигрывают в 99% случаев, а юрлица примерно в 80%.
Александр Литонин, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области:
|
18 июля 2017, 04:46
|
Кому достанутся миллионы за квартиры для тяжелобольных тольяттинцев?
Правительство Самарской области проиграло очередные судебные разбирательства с мэрией Тольятти. Как уже рассказывала «ТЕРРА», муниципалитет регулярно судится с региональными властями из-за возмещения убытков, понесенных после покупки квартир для граждан. Речь о тех, кто признан нуждающимися в улучшении жилищных условий в …
|
18 июля 2017, 07:34
|
Как самарцы проиграли миллиард рублей: о судах с налоговой службой
|
17 июля 2017, 04:48
|
В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке
Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будут служители Фемиды Кировского района.
Согласно материалам следствия, преступление было совершено 24 марта. Силовики задержали общественника с поличным на …
|
13 июля 2017, 01:43
|
В Самаре инспектор ГИБДД попросил пробурить ему скважину в качестве взятки
В Самаре инспектора дорожного надзора ГИБДД Самары подозревают в получении взятки, передает следственный комитет по Самарской области. По версии следователей, в апреле этого года сотрудник полиции получил взятку 30 тысяч рублей за непривлечение нарушителя по статье административного кодекса "Повреждение …
|
1 июля 2017, 03:43
|
Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей
|
15 июня 2017, 06:06
|
В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам
Советский районный суд Самары заочно вынес приговор 23-летнему Артему Широбокову. В Самаре молодой человек был участником одной из группировок футбольных фанатов. По сведениям силовиков, три года назад он прибыл на территорию Украины, где вступил в запрещенную в нашей стране организацию "Правый сектор". …
|
8 июня 2017, 09:58
|
Студент ТГУ не доехал до ИГИЛ
|
7 июня 2017, 08:52
|
Рецидивиста отправили в колонию за поджог соседки, своей жены и сына
|
6 июня 2017, 03:54
|
Самарского чиновника взяли за взятку
Сегодня днем Самарский районный суд рассмотрит ходатайство следственного комитета о домашнем аресте главы городского департамента строительства Сергея Рубакова. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 2,5 миллионов рублей. Это был «оперативный …
|
5 июня 2017, 12:41
|
Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор
Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
|
15 мая 2017, 06:31