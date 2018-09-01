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«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

31 августа - последний день для подачи новых заявок игроков в клубах российской премьер-лиги. Накануне клуб «Крылья Советов» пополнил 20-летний защитник молодежной сборной Уругвая Аугусто Рохель. Контракт заключен на 4 года. Однако вплоть до нуля часов по московскому времени переходы 
1 сентября 2018, 08:56
В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет 
1 сентября 2018, 11:15
У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг

У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг

С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может 
2 сентября 2018, 08:42
В блогах: съёмки батальных сцен завершены

В блогах: съёмки батальных сцен завершены

Блогер Олег Ракшин сообщил, что на одном из военных полигонов завершились съемки батальных сцен к фильму "Время собирать цветы". "Он посвящён солдатам и офицерам 2-го особого пехотного полка, сформированного в Самаре и воевавшего во Франции в составе русского экспедиционного корпуса. 
1 сентября 2018, 12:14
В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

Департамент транспорта областной столицы предложит перевозчику, который работает на маршруте № 27, изменить его расписание. Эта идея поступила от местных жителей, которые жалуются, что автобусы ходят крайне редко, интервалы между рейсами составляют до 30 минут. Напомним, что автобус № 27 
15 августа 2018, 10:26
В Самаре перестала работать онлайн-продажа билетов на скоростные суда

В Самаре перестала работать онлайн-продажа билетов на скоростные суда

С четверга, 9 августа, в областной столице по техническим причинам приостановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда. Напомним, что на сайте Самарского речного пассажирского предприятия работает сервис, который позволяет дистанционно, минимум за день до отправления купить билеты на суда до 
10 августа 2018, 12:19
В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобуса № 51, который курсирует от Красной Глинки (от улицы Батайской) до станции метро «Кировская». По просьбам пассажиров он будет выезжать на маршрут раньше, новое расписание уже утвердили с перевозчиком. Первый рейс отправлялся в путь в 
24 июля 2018, 10:12
Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту

Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту

Во время чемпионата мира по футболу пассажиропоток в самарском аэропорту «Курумоч» бил все рекорды. По подсчетам представителей воздушной гавани, с 11 июня «Курумоч» обслужил 349,5 тысяч пассажиров. Причем, более 224 тысяч из них воспользовались внутренними линиями, а 104,8 тысяч — 

11 июля 2018, 12:00
Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Администрация Самары внесла изменения в сеть маршрутов муниципального транспорта. Из нее было решено убрать автобусный маршрут №77. Сделано это в связи с тем, что на линии работает коммерческий маршрут №77Д, который полностью дублирует городской. На нем курсируют 15 автобусов, сообщает 
18 июня 2018, 02:25
В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создали региональный центр управления пассажирскими перевозками. Соответствующее постановление правительства Самарской области подписано врио вице-губернатора Александром Нефедовым. Документ датирован 30 января.

В задачи центра будет входить контроль работы общественного транспорта в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также его сотрудники 

31 января 2018, 08:56
Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей

Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей

В Минтрансе разработали новые требования к организации детских перевозок. По информации российских СМИ, автобусы, которые транспортируют несовершеннолетних, непременно должны быть оснащены проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
Нововведение, по замыслу чиновников ведомства, даст возможность транспортным средствам выделяться в потоке и 

16 августа 2017, 09:06
Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Главой российского правительства утвержден новый порядок перевозок граждан на территорию Крыма. Данная информация размещена на портале кабмина. Теперь единый билет в Крым можно оформлять за 60 дней до поездки.
Как следует из сообщения, во время туристического сезона, который длится с 

31 марта 2017, 11:03
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