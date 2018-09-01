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«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией
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1 сентября 2018, 08:56
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В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной
В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет …
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1 сентября 2018, 11:15
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У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг
С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может …
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2 сентября 2018, 08:42
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В блогах: съёмки батальных сцен завершены
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1 сентября 2018, 12:14
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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
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15 августа 2018, 10:26
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В Самаре перестала работать онлайн-продажа билетов на скоростные суда
С четверга, 9 августа, в областной столице по техническим причинам приостановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда. Напомним, что на сайте Самарского речного пассажирского предприятия работает сервис, который позволяет дистанционно, минимум за день до отправления купить билеты на суда до …
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10 августа 2018, 12:19
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В Самаре изменилось расписание автобусов № 51
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24 июля 2018, 10:12
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Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту
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11 июля 2018, 12:00
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Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре
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18 июня 2018, 02:25
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В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками
В Самаре создали региональный центр управления пассажирскими перевозками. Соответствующее постановление правительства Самарской области подписано врио вице-губернатора Александром Нефедовым. Документ датирован 30 января.
В задачи центра будет входить контроль работы общественного транспорта в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также его сотрудники …
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31 января 2018, 08:56
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Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей
В Минтрансе разработали новые требования к организации детских перевозок. По информации российских СМИ, автобусы, которые транспортируют несовершеннолетних, непременно должны быть оснащены проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
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16 августа 2017, 09:06
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Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки
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31 марта 2017, 11:03