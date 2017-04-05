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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Ученые: в апреле к Земле на опасное расстояние приблизится астероид

Ученые: в апреле к Земле на опасное расстояние приблизится астероид

Ученые из американского космического агентства NASA заявили о приближении к нашей планете Земле крупнейшего за последние десятилетия астероида. Его диаметр составляет 1,4 км.
По словам экспертов, если космический объект такого размера столкнется с Землей, то последствия будут катастрофическими. При этом 

5 апреля 2017, 09:20
Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
Впервые о подобных радиоволновых вспышках исследователи начали заявлять более десяти лет назад. Уже тогда эти явления связывали с 

4 апреля 2017, 03:28
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» стартует новый 12-серийный фильм «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый эпизод 

3 апреля 2017, 03:12
NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне

NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне

Американские ученые из агентства NASA говорят, что в недрах Марса может существовать внеземная жизнь. К такому выводу они пришли в результате анализа самых последних данных.
До этого ученые придерживались следующей версии. Прежде в водоемах Красной планеты присутствовали разные микроскопические организмы. 

3 апреля 2017, 01:32
В апреле россияне увидят оппозицию Юпитера и «неуловимый» Меркурий

В апреле россияне увидят оппозицию Юпитера и «неуловимый» Меркурий

В этом месяце россияне получат возможность наблюдать за тремя необычными космическими явлениями. Как сообщают астрономы, на протяжении недели будет виден Меркурий, 7 апреля – Юпитер, а во второй половине апреля можно зафиксировать метеоритный поток Лириды.
Итак, в первых числах в 

3 апреля 2017, 09:49
Warner Brothers снимет продолжение киносаги о Гарри Поттере

Warner Brothers снимет продолжение киносаги о Гарри Поттере

Основой новой трилогии о знаменитом волшебнике станет  пьеса  «Гарри Поттер и проклятое дитя».  В ней будут сниматься уже известные актеры, работавшие над образами главных героев поттерианы.  Их детей сыграют представители нового поколения молодых артистов. Кинокомпания Warner Brothers уже заключила договор 

20 марта 2017, 04:38
Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.

Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, 
14 марта 2017, 02:24
В тайге стартовали съемки российской версии фильма «Выживший»

В тайге стартовали съемки российской версии фильма «Выживший»

В хакасской тайге начались съемки фильма «Охотник». Это отечественная версия голливудской картины с Леонардо Ди Каприо «Выживший».
Главную роль играет актер Максим Султреков. Съемки осуществляет киностудия «Хакасфильм». По сценарию, охотник пришел в себя после огнестрельного ранения, уже слепой, и страдает 

6 марта 2017, 03:04
Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом

Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом

После странной путаницы с конвертами, главный приз Американской киноакадемии достался фильму «Лунный свет», а не «Ла-ла-ленд» - как это всеми ожидалось и даже по ошибке было объявлено.  Многие видят в этой победе политический подтекст, наличие которого на торжественной церемонии подтвердил 

27 февраля 2017, 01:40
В Самаре за день до общероссийского старта показали новый отечественный хоррор «Невеста»

В Самаре за день до общероссийского старта показали новый отечественный хоррор «Невеста»

В течение десяти дней, в канун предпремьерного показа мистического триллера, в эфире программы «Счастливый час» радиостанции «DFM в Самаре» разыгрывали билеты на первый сеанс самого страшного фильма года. Среди самарских участников конкурса и любителей пощекотать себе нервы - Александр и 

19 января 2017, 02:29
В Самаре состоялась премьера документального фильма о гусарах

В Самаре состоялась премьера документального фильма о гусарах

Блогер Роман Еремкин в сообществе "Самарский край" рассказал о премьере документального фильма "Бессмертные". "Сразу скажу: фильм отличный. Рекомендую к просмотру!" - пишет автор. "Несмотря на то, что вход на сеанс был свободный, увы, к началу фильма еще оставались свободные 
14 сентября 2016, 06:29
Передел на региональном авторынке Самары

Передел на региональном авторынке Самары

Тольяттинский холдинг «Премьера», который контролирует бизнесмен Владимир Сипко, выкупил недвижимость, ранее принадлежавшую компании «Пурпе». Бенефициаром последней был предприниматель Хафиз Мутоллапов. Напомним, после банкротства «Пурпе» его активы отошли за долги Сбербанку России, который и выставил их на продажу. По оценке экспертов, рыночная 

20 июля 2016, 11:33
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