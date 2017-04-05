В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"
Его презентовал народный артист России и исполнитель одной из главных ролей в фильме Евгений Миронов. Холл в кинотеатре с трудом вместил всех желающих посмотреть фильм вместе с народным артистом России Евгением Мироновым. Тема космоса для Самары всегда актуальна.
Вячеслав Яблоков, посетитель предпремьерного показа фильма "Время первых"
«Россия - страна, которая первая выпустила человека в космос. И не показывать и не говорить об этом нельзя. Поэтому такой фильм для меня волнителен».
Исполнитель главной роли в фильме - актер Евгений Миронов рассказал, что на кинематографическую орбиту корабль вывели двигатели, созданные в Самаре. Он также сообщил, что рассчитывает не только на коммерческий успех картины, но и на то, что фильм станет классикой отечественного кинематографа.
Евгений Миронов, народный артист РФ:
«Мы не можем делать чисто коммерческое кино. Как-то это не в наших традициях, учитывая наше наследие - Чехов, Достоевский, Толстой. Совсем нам скучно повторять и делать ксерокопию с американских блокбастеров. Я считаю, у нас получился очень яркий фильм».
События разворачиваются в 60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди - выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. Риск огромный, но лидерских позиций уступать нельзя. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, мечтающий о подвиге, отважились шагнуть в неизвестность. Но никто из них даже предположить не мог, что будет происходить дальше. Фильм стартует во всех кинотеатрах страны 6 апреля при поддержке «Русского радио».
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