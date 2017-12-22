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В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре этой зимой зальют 119 катков общей площадью около 17 тысяч квадратных метров. Более половины ледовых площадок уже готовы для массового катания. Остальные подготовят в ближайшее время. Катки, доступные для всех, есть в 64 дворах, возле 35 школ, также 
22 декабря 2017, 09:12
Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в субботу, в 8:30. В пятницу, 22 декабря, Самарское речное пассажирское предприятие объявило дату октрытия ледовой переправы Самара – Проран - Рождествено. Суда на воздушной подушке начнут курсировать по маршруту 
22 декабря 2017, 08:52
Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. 

22 декабря 2017, 08:05
В блогах: в Самаре на набережной залили каток

В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
22 декабря 2017, 07:07
На пожар в центре Самары направили 73 человека и 17 машин

На пожар в центре Самары направили 73 человека и 17 машин

Пожар в частном доме на площади 100 квадратных метров произошел накануне в центре Самары. Сообщение о ЧП в Ленинском районе на пересечении улиц Чкалова и Самарской поступило в МЧС в воскресенье, 17 декабря, в 16:30. К месту происшествия направили 17 

18 декабря 2017, 10:10
Самая высокая в Азии деревянная башня загорелась в Китае

Самая высокая в Азии деревянная башня загорелась в Китае

16-этажная постройка являлась частью храмового комплекса, возведенного в период правления династии Мин, расцвет которой пришелся на XIV–XVII столетия.
11 декабря 2017, 12:08
В одних пижамах и без денег: В Сызрани семья выбежала на мороз из горящего дома

В одних пижамах и без денег: В Сызрани семья выбежала на мороз из горящего дома

Вчера 8 декабря, утром в Сызрани на улице Заборовской загорелся частный дом. Тревожный сигнал поступил в оперативные службы в 4:20. На тушение выезжали 5 пожарных машин и более 20 человек личного состава. Пламя охватило участок площадью около 80 квадратных метров. 
9 декабря 2017, 02:43
В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в ресторане «Макдоналдс» на улице Стара-Загоре, а также сумму ущерба. Инцидент в заведении, расположенном в Кировском районе города, произошел во вторник, 5 декабря.  

«05.12.2017 г. в 18:00 по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Стара-Загора 

6 декабря 2017, 02:46
В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

Микроавтобус Газель и ВАЗ-2106 стали жертвами любителей пострелять из пневматики по движущимся целям.

Информация об инциденте появилась вчера вечером, 4 ноября, в паблике «Новости Самара – Самара life» соцсети «ВКонтакте. По словам автора снимков, инцидент произошел в самарском посёлке 
5 ноября 2017, 08:49
В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина

В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина

Вчера, 25 августа, в 11:57 на 1116 км Куйбышевской железной дороги в районе станции Зубчаниновка маневровым локомотивом был смертельно травмирован мужчина. Личность погибшего пока не установлена. При себе у него не было никаких документов. По одной из версий стражей порядка, 
26 августа 2017, 04:58
В Зубчаниновке в ДТП пострадали люди, один из водителей оказался подростком

В Зубчаниновке в ДТП пострадали люди, один из водителей оказался подростком

В понедельник, 21 августа, в Зубчаниновке произошло ДТП с участием двух вазовских «семерок». Одним из автомобилистов оказался подросток без водительских прав.

Авария случилась около восьми часов вечера на улице Транзитной. Столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2107».

Одной машиной управлял 44-летний водитель. «По предварительной версии 

22 августа 2017, 04:09
В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

Сегодня, 13 августа, утром в Самаре произошла крупная коммунальная авария. В поселке Зубчаниновка прорвало магистральную трубу водопровода, сообщает 63.ru со ссылкой на «Самарские коммунальные системы».

Дежурная бригада выехала на место, произвела обследование участка. Сотрудники СКС выявили место утечки из 
13 августа 2017, 12:47
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