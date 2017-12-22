В Кировском районе Самары при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:02. В поселке Зубчаниновка на улице Александра Невского загорелся частный дом. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В доме погибла 77-летняя пенсионерка.
«На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 38 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожар локализован в 20:37 мин, ликвидирован в 21:32 по местному времени. Причина пожара и ущерб от него устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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