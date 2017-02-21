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В блогах: поход на Голубое озеро

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В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев

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В ликвидации пожара и охлаждении автоцистерн 

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В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

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В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?

В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?

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17 февраля 2017, 10:38
Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

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15 февраля 2017, 02:24
14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

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В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана

В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана

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14 февраля 2017, 02:01
Экологи назвали количество пострадавших от человека видов животных

Экологи назвали количество пострадавших от человека видов животных

Ученые-экологи из разных государств установили число видов представителей животного мира, больше всего пострадавших от масштабных климатических изменений, в которых большую роль играет антропогенный фактор. Об этой работе рассказывается на страницах Nature Climate Change.
Как говорят специалисты, сегодня есть основание считать, 

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На стройке стадиона «Самара Арена» случился пожар

На стройке стадиона «Самара Арена» случился пожар

Ночью около стадиона «Самара Арена» произошел крупный пожар, загорелись бытовые вагончики, сообщает 63.ru.
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13 февраля 2017, 01:24
В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

На территории национального парка «Самарская Лука» видели группу волков, охотившихся на лося. По словам специалистов, это редкая для последнего десятилетия картина – семей серых хищников в заповеднике не было замечено с 2005 года. Наблюдались лишь отдельные особи, скорее всего пришлые.  
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В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В пятницу, 10 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел крупный пожар. В поселке Управленческий на Красноглинском шоссе загорелся автосервис с кафе. Сообщение поступило в МЧС в 5 часов 17 минут. К месту ЧП направили 12 единиц техники и 49 человек. 
10 февраля 2017, 01:39
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