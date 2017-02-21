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В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму
Блогер kasandrablack утверждает, что "самарская молодежь противодействует экстремизму и не болтается по всяким митингам". "В прошедшую субботу на базе Самарской областной научной библиотеки прошел круглый стол «Противодействие экстремизму и вызовам стремительно меняющегося мира». Участниками мероприятия стали представители государственных и …
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21 февраля 2017, 09:54
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В блогах: поход на Голубое озеро
Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на Голубое озеро в Сергиевском районе. "Чтобы до него добраться, нам пришлось преодолеть почти 5 километров по снегу: где по колено, а где и поглубже. Вымотались основательно, навалялись в сугробах. Озеро представляет собой …
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21 февраля 2017, 09:50
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В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев
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20 февраля 2017, 03:41
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В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - предупреждают, что в Автограде в последнее время активизировались мошенники, обманывающие горожан при поиске работы. Преступники предлагают трудоустроиться якобы диспетчером на телефоне или комплектовщиком. Приехавших на собеседование граждан сначала просят заполнить анкету, …
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17 февраля 2017, 08:15
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В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?
Блогер Наталья Ширяева задается вопросом, что станет с Красноглинским холодильником? "Многие знают, что в Самаре есть уникальный объект, который в народе прозвали "холодильником". Он расположен недалеко от Красноглинского шоссе и представляет собой огромный бункер, в котором в советское время хранили стратегический …
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17 февраля 2017, 10:38
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Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное
Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.
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15 февраля 2017, 02:24
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14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека
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15 февраля 2017, 10:26
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В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана
Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада …
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14 февраля 2017, 02:01
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Экологи назвали количество пострадавших от человека видов животных
Ученые-экологи из разных государств установили число видов представителей животного мира, больше всего пострадавших от масштабных климатических изменений, в которых большую роль играет антропогенный фактор. Об этой работе рассказывается на страницах Nature Climate Change.
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14 февраля 2017, 08:04
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На стройке стадиона «Самара Арена» случился пожар
Ночью около стадиона «Самара Арена» произошел крупный пожар, загорелись бытовые вагончики, сообщает 63.ru.
Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в МЧС 13 февраля около часа ночи. К месту происшествия направили шесть пожарных машин. В …
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13 февраля 2017, 01:24
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В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки
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10 февраля 2017, 03:38
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В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео
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10 февраля 2017, 01:39