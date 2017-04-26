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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.

Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и 
25 апреля 2017, 11:47
Самаре нужен гигантский стадион для уничтожения снега

Самаре нужен гигантский стадион для уничтожения снега

В Самаре появится снегоплавильная станция. Мэрия города объявила конкурс по приему заявок от потенциальных участников по ее строительству в Первом переулке Железнодорожного района. Определить победителя планируют 15 сентября этого года. Согласно техзаданию, станция должна переплавлять в воду 180 тонн снега 

24 апреля 2017, 05:10
Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»

Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»

В Сети появилось видео с новой дорогой к стадиону «Самара Арена», который строят к ЧМ-2018 в Радиоцентре. Новая улица называется Арена-2018. Судя по видео, проехать по ней пока нельзя, некоторые участки представляют собой песчаную насыпь.

Напомним, протяженность улицы Арена 
21 апреля 2017, 03:50
Срок ввода в эксплуатацию стадиона

Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год

Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения были внесены в нормативные акты "Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадиона в городе Калининград" и "Об осуществлении бюджетных 

19 апреля 2017, 06:40
Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров

Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров

Половина будет помогать спортсменам и гостям мундиаля на ключевых объектах чемпионата - встречать в аэропорту, трудиться на стадионе. Эта группа уже отобрана. А вот регистрация другой части - так называемых «городских» волонтеров продолжается, и закончится в мае этого года. Им 

17 апреля 2017, 04:48
Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео

Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео

В Интернете появилось свежее видео со стройки нового тоннеля для трамваев и дороги к стадиону «Самара Арена». Его возводят к ЧМ-2018 на территории Радиоцентра.

Напомним, протяженность нового участка трамвайных путей составит около двух километров. Сейчас работы проводятся вдоль 
17 апреля 2017, 03:28
В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая

В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая

Новый аукцион на строительство линии трамвая до стадиона ЧМ-2018 года объявлен в Самаре. Исполнитель должен будет переложить трубы и затем провести рельсы в Радиоцентре вдоль Московского шоссе . Общая протяженность участка составит 1,7 километра – от улицы Ташкентской до разворотного 

5 апреля 2017, 11:40
В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре объявлен конкурс на строительство новых улиц к новому стадиону для ЧМ-2018. 
 

Согласно техзаданию, первая Стадионная улица обойдется областному бюджету в 39 млн рублей. Вторая - в 78 миллионов. Работы нужно выполнить до ноября текущего года. Длина первой дороги 

29 марта 2017, 02:32
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