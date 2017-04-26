На строительной площадке стадиона «Самара Арена», который возводят в радиоцентре для проведения матчей ЧМ-2018, начали собирать новый суперкран. С его помощью можно поднимать груз весом в 350 тонн, что позволит ускорить строительство, сообщили представители компании-заказчика ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
Новый кран планировали использовать для монтажа металлоконструкций между консолями «космического» купола. По данным заказчика, на сегодня установлено 55 блоков консолей из 96. Всего на площадке работает восемь кранов большой грузоподъемности. Монтаж консолей и металлоконструкций между ними планируют полностью завершить уже летом.
Добавим, в Самаре состоится шесть встреч ЧМ-2018: четыре матча групповой стадии, а также игры 1/8 и 1/4 финала.
|
Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»
Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.
Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и …
|
25 апреля 2017, 11:47
|
Самаре нужен гигантский стадион для уничтожения снега
В Самаре появится снегоплавильная станция. Мэрия города объявила конкурс по приему заявок от потенциальных участников по ее строительству в Первом переулке Железнодорожного района. Определить победителя планируют 15 сентября этого года. Согласно техзаданию, станция должна переплавлять в воду 180 тонн снега …
|
24 апреля 2017, 05:10
|
Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»
|
21 апреля 2017, 03:50
|
Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год
Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
|
19 апреля 2017, 06:40
|
Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров
|
17 апреля 2017, 04:48
|
Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео
В Интернете появилось свежее видео со стройки нового тоннеля для трамваев и дороги к стадиону «Самара Арена». Его возводят к ЧМ-2018 на территории Радиоцентра.
Напомним, протяженность нового участка трамвайных путей составит около двух километров. Сейчас работы проводятся вдоль …
|
17 апреля 2017, 03:28
|
В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая
|
5 апреля 2017, 11:40
|
В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018
|
29 марта 2017, 02:32