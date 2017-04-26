Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров Половина будет помогать спортсменам и гостям мундиаля на ключевых объектах чемпионата - встречать в аэропорту, трудиться на стадионе. Эта группа уже отобрана. А вот регистрация другой части - так называемых «городских» волонтеров продолжается, и закончится в мае этого года. Им …