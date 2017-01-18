Самарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины. С множественными травмами его доставили в больницу из дома в поселке Стройкерамика. Вскоре пострадавший умер.
По адресу, где мужчина получил ранения, отправили группу силовиков. На месте происшествия собрали улики, опросили соседей. В среду, 18 января, полицейские сообщили о задержании подозреваемого. Это приезжий 45-летний мужчина, который проживает в Самаре без регистрации. Ранее судимый, привлекался к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По версии правоохранителей, между мужчинами возник конфликт, и подозреваемый забил оппонента арматурой. Возбуждено уголовное дело.
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