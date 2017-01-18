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Материалы по теме:

Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе

Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе

Самарские следователи начали проверку по факту смерти мужчины, тело которого было обнаружено на месте пожара в Красноглинском районе Самары. Сообщение о происшествии поступило в МЧС 16 января в 20:57. Возгорание произошло в квартире дома на улице 16 квартал в поселке 

17 января 2017, 02:39
Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми

Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми

В Самару идут аномальные морозы. Объявлено штормовое предупреждение. Подробности прогноза здесь.
 
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Подробнее об адресах и времени отключения узнаете здесь.
 
16 января 2017, 06:34
В Самаре мужчина убил собутыльника

В Самаре мужчина убил собутыльника

Сегодня, 15 января, ночью в полицию Самары поступило сообщение, что в подъезде одного из домов по улице Димитрова обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Полицейские 

15 января 2017, 02:49
В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского

В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского

Кировский районный суд Самары 13 января вынес решение об аресте подозреваемого в совершении резонансного убийства в кафе "Старый замок". Под стражу минимум на два месяца заключен 36-летний уроженец Грузии Владимир Оганесян, имеющий российское гражданство. Напомним, в ночь на 8 января 

13 января 2017, 11:26
В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском районном суде решается вопрос об аресте подозреваемого в причастности к резонансному преступлению, совершенному в ночь на 8 января в кафе «Старый замок». Задержанный – 36-летний Владимир Оганесян.
Напомним, в ходе массовой драки в кафе получил 

13 января 2017, 03:34
Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

В Самаре задержан 36-летний мужчина, причастный к убийству бывшего полицейского Рустама Иваева. Экс-силовик получил смертельные ножевые ранения в шею и живот в ходе массовой драки в кафе «Старый замок». Инцидент произошёл в ночь на 8 января. По предварительным данным, Иваев, 

12 января 2017, 05:32
Вторичное жилье в Самаре подешевело на 6,5%

Вторичное жилье в Самаре подешевело на 6,5%

Жильё на вторичном рынке Самары в ушедшем году стало дешевле почти на 6,5%. По уровню снижения цен на недвижимость столица 63-го региона оказалась на пятой строчке рейтинга из 15 городов-миллионников страны. Исследование провёл аналитический центр SRG. Сейчас средняя цена квадратного 

12 января 2017, 01:14
В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса

В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса

Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, 
12 января 2017, 09:37
В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.

Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.

Работников организации 

11 января 2017, 04:57
На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

Трагедия произошла около половины седьмого утра. По предварительным данным, смертельное ДТП случилось по вине водителя автомобиля ВАЗ-2109, который при движении в сторону улицы Победы, выполняя левый поворот, не пропустил встречный Фольксваген Пассат.
После столкновения обе машины выбросило на обочину. Девушка 

11 января 2017, 09:38
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

В новогодние праздники в Самарской области, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подобные ЧП случались каждый день, а иногда по несколько раз в сутки. Почти все конфликты произошли на бытовой почве 
9 января 2017, 01:34
На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько 
8 января 2017, 12:28
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