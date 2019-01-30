Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба



По версии следствия, в прошлом году женщина организовала и проводила азартные игры на специальном оборудовании в нежилом … Следственный отдел по Автозаводском району Тольятти завел уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ее подозревают в организации и проведении азартных игр.По версии следствия, в прошлом году женщина организовала и проводила азартные игры на специальном оборудовании в нежилом