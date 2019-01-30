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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова

В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова

Полицейские выясняют детали аварии, которая произошла накануне в Промышленном районе Самары. В 20:30 во вторник, 29 января, 55-летний водитель ехал на микроавтобусе Citroen по проспекту Кирова в сторону улицы Береговой. В какой-то момент шофер сбил пешехода, который пересекал проезжую часть 
30 января 2019, 12:49
Летом пройдут новые торги по определению подрядчика по реконструкции Фабрики-кухни

Летом пройдут новые торги по определению подрядчика по реконструкции Фабрики-кухни

В среду, 30 января, Владимир Филипенко, врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области рассказал о состоянии Фабрики-кухни. Проект будет корректироваться. В мае запланированы новые торги по определению подрядчика по реконструкции. К работам приступят летом. Первоначальная сумма реконструкции 
30 января 2019, 12:07
В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки

В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки

Уборка улиц в Самарском районе привлекла внимание сотрудников районной прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что во дворах домов и на проезжей части по улицам Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены тротуары, 
30 января 2019, 10:48
Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Во вторник, 29 января, произошла трагедия на железной дороге в Самарской области. Примерно в 12:00 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги, на перегоне станции «Самара» грузовой поезд на ж/д переходе травмировал пожилого мужчину. Пострадавший погиб на месте происшествия от страшных 
30 января 2019, 10:22
Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Следственный отдел по Автозаводском району Тольятти завел уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ее подозревают в организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, в прошлом году женщина организовала и проводила азартные игры на специальном оборудовании в нежилом 
17 января 2019, 12:39
В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре «накрыли» три игорных заведения, которые работали в жилых домах в Советском и Железнодорожном районах. Когда полицейские при силовой поддержке СОБР «Омега» пришли по указанным адресам с проверкой, оказалось, что информаторы дали верные данные - в заведениях находились игроки 
4 октября 2018, 01:37
31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

Полицейские из Самары узнали, что в одном из домов в Советском районе проводятся азартные игры. При поддержке бойцов СОБР «Омега» правоохранители «навестили» это заведение. Из помещения изъяли 10 игровых терминалов, через которые любители острых ощущений выходили в интернет и могли 
28 августа 2018, 09:23
«Да кто бы мог подумать!»: В Самаре в кафе на Алма-Атинке играли в азартные игры

«Да кто бы мог подумать!»: В Самаре в кафе на Алма-Атинке играли в азартные игры

Сотрудники полиции Кировского района Самары возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в организации и проведении незаконных азартных игр.
 
Как установили полицейские, горожанин организовал в одном из кафе по улице Алма-Атинской, игорный клуб с использованием игрового оборудования. 

9 июня 2018, 02:18
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