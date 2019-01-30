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В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова
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30 января 2019, 12:49
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Летом пройдут новые торги по определению подрядчика по реконструкции Фабрики-кухни
В среду, 30 января, Владимир Филипенко, врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области рассказал о состоянии Фабрики-кухни. Проект будет корректироваться. В мае запланированы новые торги по определению подрядчика по реконструкции. К работам приступят летом. Первоначальная сумма реконструкции …
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30 января 2019, 12:07
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В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки
Уборка улиц в Самарском районе привлекла внимание сотрудников районной прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что во дворах домов и на проезжей части по улицам Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены тротуары, …
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30 января 2019, 10:48
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Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину
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30 января 2019, 10:22
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Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба
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17 января 2019, 12:39
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В Самаре прикрыли три подпольных казино
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4 октября 2018, 01:37
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31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре
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28 августа 2018, 09:23
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«Да кто бы мог подумать!»: В Самаре в кафе на Алма-Атинке играли в азартные игры
Сотрудники полиции Кировского района Самары возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в организации и проведении незаконных азартных игр.
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9 июня 2018, 02:18
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