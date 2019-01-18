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Тольяттинец продал арендованный автомобиль
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18 января 2019, 05:36
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В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра
Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров.
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18 января 2019, 05:18
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«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра
В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым.
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18 января 2019, 04:25
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В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека
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18 января 2019, 04:05
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В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской
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17 января 2019, 02:00
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Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба
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17 января 2019, 12:39
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Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому
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16 января 2019, 08:00
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