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В Тольятти 12-летняя школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры

В Тольятти 12-летняя школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры

Сотрудники прокуратуры Автозаводского района Тольятти проводили проверку из-за случая, когда школьница получила травму. По материалам дела, 20 сентября 12-летняя девочка была госпитализирована из школы № 72 на улице Автостроителей.

Во время урока физкультуры она поссорилась с двумя своими ровесниками. 
4 октября 2018, 02:06
В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе 
4 октября 2018, 01:12
В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В среду поздно вечером, 3 октября, пожарные выезжали тушить горящий автомобиль в Самаре. Сигнал о возгорании поступил в 22:59, на место событий отправились семь сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на улице 
4 октября 2018, 12:31
В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он 
4 октября 2018, 11:58
31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

Полицейские из Самары узнали, что в одном из домов в Советском районе проводятся азартные игры. При поддержке бойцов СОБР «Омега» правоохранители «навестили» это заведение. Из помещения изъяли 10 игровых терминалов, через которые любители острых ощущений выходили в интернет и могли 
28 августа 2018, 09:23
В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

В Совете Федерации решили заняться вопросом ужесточения наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступил сенатор Эдуард Исаков. По его словам, сейчас в сети наблюдается настоящее засилье рекламы игорных сайтов. Причем участвуют в ней известные артисты, имеющие огромное влияние на 
24 июля 2018, 10:41
«Да кто бы мог подумать!»: В Самаре в кафе на Алма-Атинке играли в азартные игры

«Да кто бы мог подумать!»: В Самаре в кафе на Алма-Атинке играли в азартные игры

Сотрудники полиции Кировского района Самары возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в организации и проведении незаконных азартных игр.
 
Как установили полицейские, горожанин организовал в одном из кафе по улице Алма-Атинской, игорный клуб с использованием игрового оборудования. 

9 июня 2018, 02:18
Тольяттинске полицейские обнаружили подпольное казино

Тольяттинске полицейские обнаружили подпольное казино

На днях в Тольятти местные правоохранители обнаружили нелегальный игорной клуб. Подпольное казино, расположенное в доме на Приморском бульваре, функционировало около четырех месяцев. В руки полиции попали два игровых аппарата, шесть системных блоков и шесть мониторов.

Также стражи порядка задержали и предполагаемого 

5 февраля 2018, 03:50
В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре сотрудники полиции ликвидировали нелегальное заведение, где играли в азартные игры. Оно располагалось на улице Пензенской. Когда туда наведались полицейские, в помещении находилось 18 человек – сотрудники заведения и игроки. Полицейские изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Задержан 

30 января 2018, 11:18
В Самаре уничтожили десятки изъятых полицией компьютеров

В Самаре уничтожили десятки изъятых полицией компьютеров

В Самаре уничтожили 38 компьютеров и шесть игровых терминалов, изъятых полицией из заведений, где нелегально проводили азартные игры. Решение об уничтожении игрового оборудования принято Кировским районным судом. Организатор отправится в колонию на полтора года. Еще четверо самарцев, причастных к проведению 

11 января 2018, 03:18
В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой

В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой

В Самаре полицейские выявили подпольное казино. Заведение располагалось в доме на улице Садовой. Силовики изъяли там игровое оборудование и 14 тысяч рублей.

«Сотрудниками органов внутренних дел установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самары 1982 года рождения», - 

17 ноября 2017, 03:12
В Тольятти женщина-слесарь оказалась организатором казино

В Тольятти женщина-слесарь оказалась организатором казино

Сотрудница АвтоВАЗа оказалась подозреваемой в организации подпольного казино. Игорное заведение работало в помещении магазина на Приморском бульваре в Тольятти, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на силовиков. Точку выявили в начале августа. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой 38 лет. Сообщается, что на 
25 августа 2017, 02:56
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