Самарское приложение «Прибывалка-63» переведут на английский язык и дополнят расписанием метро и электричек, говорится в сообщении на портале госзакупок. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» ищет подрядчика, который сможет модернизировать информресурс за 1 млн 300 тысяч рублей. Согласно техзаданию, приложение для смартфонов после модернизации будет автоматически выбирать языковую версию в зависимости от прописанных системных настроек гаджета. Также разработчики должны будут создать справочник локальных топонимов и городских достопримечательностей, внести актуальные пешеходные экскурсии, перевести на английский названия остановок и маршрутов транспорта, разработать подраздел с данными о движении метрополитена и электропоездов в границах Самары, а также междугородних автобусов, речных переправ и специальных автобусных рейсов шаттлов, которые запустят на время ЧМ-2018. Работа должны быть сделана до 25 декабря 2017 года.
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