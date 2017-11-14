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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Владимир Путин запустил подстанцию

Владимир Путин запустил подстанцию "Стадион" удаленно

В запуске главного энергообъекта Чемпионата мира 2018 года в Самаре - подстанции "Стадион" - принял участие президент России Владимир Путин. Это произошло в ходе торжественной церемонии пуска трех подстанций ПАО "Россети", которые были построены в Москве, Калининграде и Самаре. Мероприятие 

14 ноября 2017, 07:16
В Петербурге появятся вытрезвители для болельщиков ЧМ-2018 по футболу

В Петербурге появятся вытрезвители для болельщиков ЧМ-2018 по футболу

К старту мирового футбольного первенства в Северной столице создадут вытрезвители. О том, что питерские власти намерены направить на это средства, информирует телеканал «78» со ссылкой на губернатора.
Подобные пункты могут заработать в каждом городском районе. Об этом Георгий Полтавченко заявил 

13 ноября 2017, 05:22
Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор

Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор

В Самаре полностью завершен демонтаж временных опор купола стадиона «Самара Арена» (так называемое раскружаливание).

«Он - свободен! Временные опоры купола стадиона «Самара Арена» полностью демонтированы», - сообщила на своей странице в соцсети Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики 
13 ноября 2017, 12:21
На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание

На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание

«На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание. Совсем скоро начнётся формирование технологических уровней, включающих в себя систему полива и подогрева», - сообщает генподрядчик строительства ПСО «Казань».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в выходные были вывезены временные поддерживающие опоры 
13 ноября 2017, 11:30
Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

До конца текущего года в российской столице в ряде заведений появится возможность рассчитываться криптовалютой. Речь идет о кафе, клубах и т.п., которые воспользуются приложением "Битком 24". Как рассказывают московские агентства, это разработка отечественных инноваторов.
Сервис охватывает свыше 1000 столичных заведений. 

9 ноября 2017, 02:01
Игроки Pokemon GO ходят больше других людей

Игроки Pokemon GO ходят больше других людей

Ученые из Стэнфордского университета установили, что игроки Pokemon Go ежедневно совершают на 1473 шага больше, чем любой среднестатистический человек. В исследовании приняли участие 1420 пользователей популярной игры . Вне зависимости от возраста и пола, у охотников за покемонами наблюдалась повышенная физическая активность.

Кроме того, ученые определили, 

12 октября 2016, 09:50
Хакеры похитили данные сотен тысяч пользователей «ВКонтакте»

Хакеры похитили данные сотен тысяч пользователей «ВКонтакте»

Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили масштабные хищения, которые осуществляет программа «Музыка ВКонтакте».
 
Жертвами могли стать сотни тысяч пользователей популярной социальной сети, которые и не подозревали о возможности кражи. В приложение оказался встроен вредоносный код, который после самостоятельной авторизации юзера копировал 
9 октября 2015, 05:15
Instagram разработает новую версию приложения 18+

Instagram разработает новую версию приложения 18+

Компания Instagram подумывает о том, чтобы порадовать взрослую аудиторию своих пользователей новинкой – версией приложения, в которую можно будет загружать фотографии с так называемым индексом R. Им обозначается материал, который запрещен для просмотра несовершеннолетними, либо они могут просматривать его в присутствии взрослых. Как 
8 октября 2015, 09:01
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