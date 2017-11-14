Компания Instagram подумывает о том, чтобы порадовать взрослую аудиторию своих пользователей новинкой – версией приложения, в которую можно будет загружать фотографии с так называемым индексом R. Им обозначается материал, который запрещен для просмотра несовершеннолетними, либо они могут просматривать его в присутствии взрослых. Как …