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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в споре с региональным главком МВД. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, ранее силовикам не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной 

30 октября 2017, 04:32
Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей

Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей

Банкиры против дорожников. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани обязал Сбербанк выплатить минтрансу Самарской области банковскую гарантию в размере почти 44 миллиона рублей. В качестве третьей стороны по делу выступал институт "ГипроТрансМост", с которым был заключен госконтракт на разработку проекта 

25 октября 2017, 09:07
В Самаре проезд трамваев по Ташкентской временно запретят

В Самаре проезд трамваев по Ташкентской временно запретят

Со следующей недели в Самаре на три дня планируют ограничить движение трамваев по улице Ташкентской. Это связано с установкой нового оборудования на пересечении с Московским шоссе - автоматической стрелки чешского производства, 
21 сентября 2017, 06:06
Самарских полицейских лишили куска земли

Самарских полицейских лишили куска земли

Областному главку полиции не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной минтранс зарезервировал его в числе прочих под строительство магистрали "Центральная". 

Речь идет о территории общей площадью около 6 тысяч квадратных метров, в 2015 году переданной 

1 августа 2017, 09:59
На Ташкентской уложили плитку: есть видео

На Ташкентской уложили плитку: есть видео

В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы 
20 июля 2017, 04:02
В Самаре вычислят всех таксистов-нелегалов

В Самаре вычислят всех таксистов-нелегалов

Минтранс Самарской области и сервис «Яндекс.Такси» договорись о партнерстве. Стороны будут заниматься развитием в регионе цивилизованного рынка такси. Проект направлен на формирование прозрачности оказания услуг таксомотор­ных перевозок и подготовку отрасли к наплыву туристов в Самару во время предстоящего ЧМ-2018, говорится 

18 июля 2017, 12:50
В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу

В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу

В Самаре сотрудники «ПТС» приступили к ликвидации крупной коммунальной аварии.  Теплотрассу диаметром 800 мм с горячей водой прорвало в районе пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Ташкентской.

По информации компании, прорыв случился во время плановых температурных испытаний сетей. На данный момент 

11 апреля 2017, 11:36
В блогах: в горах на Ташкентской играют дети

В блогах: в горах на Ташкентской играют дети

Блогер human_oid обращает внимание на "недетские горки вдоль улицы Ташкентской, напротив домов от 148 до 154". "Помню, раньше устанавливали таблички на заборах вокруг строительных площадок. А сейчас многие подобные объекты даже не огорожены. Широкий простор для мечты и для 
4 апреля 2017, 06:13
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