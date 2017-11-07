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Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД
Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в споре с региональным главком МВД. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, ранее силовикам не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной …
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30 октября 2017, 04:32
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Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей
Банкиры против дорожников. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани обязал Сбербанк выплатить минтрансу Самарской области банковскую гарантию в размере почти 44 миллиона рублей. В качестве третьей стороны по делу выступал институт "ГипроТрансМост", с которым был заключен госконтракт на разработку проекта …
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25 октября 2017, 09:07
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В Самаре проезд трамваев по Ташкентской временно запретят
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21 сентября 2017, 06:06
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Самарских полицейских лишили куска земли
Областному главку полиции не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной минтранс зарезервировал его в числе прочих под строительство магистрали "Центральная".
Речь идет о территории общей площадью около 6 тысяч квадратных метров, в 2015 году переданной …
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1 августа 2017, 09:59
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На Ташкентской уложили плитку: есть видео
В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы …
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20 июля 2017, 04:02
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В Самаре вычислят всех таксистов-нелегалов
Минтранс Самарской области и сервис «Яндекс.Такси» договорись о партнерстве. Стороны будут заниматься развитием в регионе цивилизованного рынка такси. Проект направлен на формирование прозрачности оказания услуг таксомоторных перевозок и подготовку отрасли к наплыву туристов в Самару во время предстоящего ЧМ-2018, говорится …
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18 июля 2017, 12:50
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В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу
В Самаре сотрудники «ПТС» приступили к ликвидации крупной коммунальной аварии. Теплотрассу диаметром 800 мм с горячей водой прорвало в районе пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Ташкентской.
По информации компании, прорыв случился во время плановых температурных испытаний сетей. На данный момент …
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11 апреля 2017, 11:36
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В блогах: в горах на Ташкентской играют дети
Блогер human_oid обращает внимание на "недетские горки вдоль улицы Ташкентской, напротив домов от 148 до 154". "Помню, раньше устанавливали таблички на заборах вокруг строительных площадок. А сейчас многие подобные объекты даже не огорожены. Широкий простор для мечты и для …
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4 апреля 2017, 06:13