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Дмитрий Азаров посоветовал самарцам участвовать в конкурсе «Лидеры России»
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19 октября 2018, 06:44
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В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС
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19 октября 2018, 04:17
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В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК
Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном …
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19 октября 2018, 03:00
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Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги
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19 октября 2018, 02:19
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В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги
Жители областной столицы подняли тревогу в соцсетях: рабочие сносят стену хоральной синагоги, расположенной на улице Садовой. В пятницу, 19 октября, очевидцы прислали фото происходящего в Твиттер депутата Госдумы Александра Хинштейна. На снимках видно, как ковш экскаватора разрушает старинную кирпичную …
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19 октября 2018, 12:40
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В блогах: Самарская хоральная синагога выглядит все хуже и хуже
Блогер Дмитрий Пащенко обращает внимание властей на состояние Самарской хоральной синагоги на улице Садовой. "Немногим известно, что эта построенная еще до революции громада с шестиконечными переплётами окон прославила наш город далеко за его пределами. Самарская синагога признана шедевром мировой …
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14 октября 2015, 09:12
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Новости блогов: история самарской синагоги
В канун еврейского нового года блогер Misharoby предлагает вспомнить историю самарской синагоги: «В 1903 году был заложен первый камень большой синагоги на 1000 мест. Строительство возглавил известный самарский архитектор и инженер Зельман Биньяминович Клейнерман. Открытие и освящение синагоги состоялось 31 …
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17 сентября 2014, 04:42