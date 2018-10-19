В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС В пятницу, 19 октября, карету «скорой помощи» вызвали в Тольятти для 66-летнего мужчины. В 1:58 около автозаправки на Южном шоссе в Автограде на него напала собака. Животное укусило мужчину, он получил открытую рану голени. Врачи оказали ему помощь на месте, …