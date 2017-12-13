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В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке
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13 декабря 2017, 12:26
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В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка
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5 декабря 2017, 04:29
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В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире
В Самаре устанавливаются обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Его тело нашли вечером в понедельник, 4 декабря, в одном из домов Кировского района. На голове погибшего обнаружено огнестрельное ранение. Здание, в квартире которого находилось тело подростка, расположено на улице Минской, передает …
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5 декабря 2017, 12:35
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В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. 17-летний юноша упал в шахту новостройки на Пятой просеке. От полученных после падения травм пострадавший умер в больнице.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской …
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28 ноября 2017, 12:13
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Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы
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22 ноября 2017, 02:46
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В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»
В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
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14 ноября 2017, 11:18
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В Самаре мужчина уснул и сгорел при пожаре в СНТ
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14 ноября 2017, 09:50
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Исследование: успеваемость старшеклассников зависит от числа их одноклассниц
Голландские специалисты установили, что мальчики-школьники демонстрируют лучшие показатели в учебе, когда процент девочек в их классах выше. По мнению ученых, разгадка кроется в том, что у девочек сильнее концентрация и выше мотивация.
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13 ноября 2017, 12:06
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Самарского школьника подозревают в убийстве сверстника
Появились подробности по делу об убийстве самарского подростка, труп которого 23 августа нашли на улице Воронежской. Парню было 16 лет. Ранее следователи сообщили о задержании двоих сверстников погибшего. В пятницу, 25 августа, полицейские рассказали, что подозреваемым в совершении преступления …
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25 августа 2017, 01:07
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В Самаре мужчина зарезал знакомую женщину-бомжа
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14 декабря 2016, 11:56
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Самарца задержали за кражу 29 пар женских колготок
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17 октября 2016, 02:15
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В Тольятти мужчина «под кайфом» залез на дерево и грыз свой ботинок
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29 августа 2016, 10:36