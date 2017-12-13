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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке

В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке

В Тольятти прямо во время урока умерла учительница начальных классов. Трагедия произошла во вторник, 12 декабря. Инцидент обсуждают в социальных сетях. По предварительной информации, во время урока 49-летней женщине стало плохо и она упала. Дети позвали других учителей, а те 

13 декабря 2017, 12:26
В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка, который был найден с простреленной головой в одном из домов Кировского района. Трагедия случилась на улице Минской. Как уже сообщала «ТЕРРА», тело подростка обнаружили в одной из квартир вечером в понедельник, 
5 декабря 2017, 04:29
В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре устанавливаются обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Его тело нашли вечером в понедельник, 4 декабря, в одном из домов Кировского района. На голове погибшего обнаружено огнестрельное ранение. Здание, в квартире которого находилось тело подростка, расположено на улице Минской, передает 
5 декабря 2017, 12:35
В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки

В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки

В Самаре следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. 17-летний юноша упал в шахту новостройки на Пятой просеке. От полученных после падения травм пострадавший умер в больнице.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской 

28 ноября 2017, 12:13
Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Во вторник, 21 ноября, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. 50-летний водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы. Это случилось в 16:30 на Новокуйбышевском шоссе.

«По предварительной версии полицейских, напротив дома 54 по Новокуйбышевскому шоссе водитель допустил наезд на 

22 ноября 2017, 02:46
В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
Все произошло в учебном заведении населенного пункта Ащебутак. Согласно существующей версии, злоумышленник появился в школьном дворе и бросил бутылку 

14 ноября 2017, 11:18
В Самаре мужчина уснул и сгорел при пожаре в СНТ

В Самаре мужчина уснул и сгорел при пожаре в СНТ

В понедельник, 13 ноября, в Самаре произошел пожар в СНТ «Яблонька». По словам очевидцев, в одном из домов якобы грелся мужчина, уснул и сгорел.  

Массив «Яблонька» расположен в Красноглинском районе Самары. Сообщение о пожаре в СНТ поступило в МЧС в 

14 ноября 2017, 09:50
Исследование: успеваемость старшеклассников зависит от числа их одноклассниц

Исследование: успеваемость старшеклассников зависит от числа их одноклассниц

Голландские специалисты установили, что мальчики-школьники демонстрируют лучшие показатели в учебе, когда процент девочек в их классах выше. По мнению ученых, разгадка кроется в том, что у девочек сильнее концентрация и выше мотивация.
Как показало недавнее исследование, если представительниц слабого пола 

13 ноября 2017, 12:06
Самарского школьника подозревают в убийстве сверстника

Самарского школьника подозревают в убийстве сверстника

Появились подробности по делу об убийстве самарского подростка, труп которого 23 августа нашли на улице Воронежской. Парню было 16 лет. Ранее следователи сообщили о задержании двоих сверстников погибшего. В пятницу, 25 августа, полицейские рассказали, что подозреваемым в совершении преступления 
25 августа 2017, 01:07
В Самаре мужчина зарезал знакомую женщину-бомжа

В Самаре мужчина зарезал знакомую женщину-бомжа

Труп 33-летней женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен 10 декабря в доме по улице 3-й год Пятилетки в Самаре. По подозрению в совершении убийства задержан 34-летний знакомый погибшей. Установлено, что убитая не имела определенного места жительства.

По версии полицейских,  знакомые 

14 декабря 2016, 11:56
Самарца задержали за кражу 29 пар женских колготок

Самарца задержали за кражу 29 пар женских колготок

В Самаре раскрыли кражу, совершенную в супермаркете на улице Фрунзе, где 36-летний мужчина украл 29 пар женских колготок. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейских вызвали 

17 октября 2016, 02:15
В Тольятти мужчина «под кайфом» залез на дерево и грыз свой ботинок

В Тольятти мужчина «под кайфом» залез на дерево и грыз свой ботинок

Необычный инцидент произошел 28 августа на территории лицея искусства на бульваре Курчатова. Тольяттинцы заметили на дереве мужчину, который грыз свой ботинок. Фотографии с  места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«На территории лицея искусств (б-р Курчатова) на дереве сидит 
29 августа 2016, 10:36
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