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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» уже практически готова к выходу в эфир. В пятницу произошло много событий и о них зрителям расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

В СИЗО на 2 месяца. Суд избрал меру пресечения для 
24 августа 2018, 06:08
На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.

Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте 
24 августа 2018, 05:38
Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра

Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра

В июне на территории Самарской области прошла комплексная научная экспедиция. Ее целью был мониторинг триасовых и юрских отложений юго-востока региона. В мероприятии приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ.

Результатом экспедиции стала интересная находка. В руки специалистов попал череп древнего 

24 августа 2018, 05:36
25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

В субботу и понедельник, 25 и 27 августа, в Самаре ограничат движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре. Причин несколько - это проведение ежегодного Фестиваля цветов, строительство газопровода и Фрунзенского моста. Для транспорта, за исключением спецмашин — полиции, карет 
24 августа 2018, 05:26
В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

Двое бывших налоговиков из Самарской области стали ответчиками в делах о мошенничестве. Суд Ленинского района Самары вынес приговор 40-летнему и 49-летнему мужчинам. Во время расследования и суда правоохранители насчитали 11 преступных эпизодов. С 2007 по 2014 годы двое бывших налоговиков, 
15 августа 2018, 10:16
Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Неплательщик из Самарской области погасил свою задолженность после того, как судебные приставы Сызрани выписали ему исполнительный сбор и арестовали машину. Приставы должны были взыскать с этого человека 108 тысяч рублей налогов. В отделе должник не появлялся, несмотря на вызовы, и 
14 августа 2018, 10:27
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
«Вонь и крысы»: птичница из Тольятти превратила жизнь соседей в ад

«Вонь и крысы»: птичница из Тольятти превратила жизнь соседей в ад

Судебные приставы и служители Фемиды разбирались в конфликте между соседями в Тольятти. Местная жительница держала на своем участке разных птиц — кур, уток и перепелов. Отходы жизнедеятельности она складировала на своем участке, и вскоре на нем появились неприятный запах, мухи, 
9 августа 2018, 08:48
В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки

В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре женщину, работавшую судебным приставом за посредничество во взяточничестве. По материалам дела, она предложила одному из должников разрешить все его проблемы с законом. Мужчину не выпускали за границу, а судебный пристав посоветовала ему уладить вопрос за 
6 августа 2018, 02:39
Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется 
6 августа 2018, 12:53
Арест главы областного ФКР Михаила Архипова: подробности из зала суда

Арест главы областного ФКР Михаила Архипова: подробности из зала суда

Для врио гендиректора "Фонда капитального ремонта" Самарской области Михаила Архипова наручники атрибут еще непривычный. 2 августа в Самарском районном суде решался вопрос о выборе для него меры пресечения. Напомним, по версии следствия глава фонда разработал незаконную схему получения так называемых 

2 августа 2018, 10:41
В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей

В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей

Судебные приставы Самарской области прошлись по злостным неплательщикам налогов. Только за 6 месяцев 2018 к ним поступило более 68 тысяч исполнительных документов на сумму в 3,5 млрд рублей. 
 
Хозяин булочной на 7 просеке вовремя не оплатил налоги. Задолжал более 10 
27 июля 2018, 11:38
Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца

Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца

Заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области, руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова отправили под стражу на два месяца. Соответствующее решение вынес суд Самарского района города. Об этом сообщает корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА», находящийся на месте событий.

Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками 

26 июля 2018, 09:13
6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

За первые шесть месяцев 2018 года жители нашего региона пытались пронести в суды 6,5 тысяч запрещенных предметов. Судебные приставы забрали у нарушителей 239 единиц огнестрельного оружия, 339 газовых и травматических пистолетов, 5078 боеприпасов, 808 ножей, 115 электрошокеров и 590 других 

10 июля 2018, 11:50
Выдавать самозанятым 10 000 рублей налогового капитала предложила ФНС

Выдавать самозанятым 10 000 рублей налогового капитала предложила ФНС

Самозанятых граждан собираются стимулировать за счет выплаты 10 тысяч рублей в качестве налогового капитала. Об этом заявил глава ФНС Михаил Мишустин. Напомним, правительство предлагает обложить граждан, работающих на себя без создания ИП или иного юрлица, трехпроцентным налогом на доход. Для 

27 июня 2018, 08:00
Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

В Самарской области осудили директора ООО «СантТрансСтрой» Виктора Щеголева и главного бухгалтера этой же фирмы Инну Вохмину. Они попали в поле зрения силовиков из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты дела с 2010 по 2013 

19 июня 2018, 01:24
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