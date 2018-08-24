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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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24 августа 2018, 06:08
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На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело
Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.
Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте …
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24 августа 2018, 05:38
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Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра
В июне на территории Самарской области прошла комплексная научная экспедиция. Ее целью был мониторинг триасовых и юрских отложений юго-востока региона. В мероприятии приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ.
Результатом экспедиции стала интересная находка. В руки специалистов попал череп древнего …
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24 августа 2018, 05:36
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25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары
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24 августа 2018, 05:26
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В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС
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15 августа 2018, 10:16
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Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто
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14 августа 2018, 10:27
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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«Вонь и крысы»: птичница из Тольятти превратила жизнь соседей в ад
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9 августа 2018, 08:48
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В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки
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6 августа 2018, 02:39
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Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой
6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется …
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6 августа 2018, 12:53
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Арест главы областного ФКР Михаила Архипова: подробности из зала суда
Для врио гендиректора "Фонда капитального ремонта" Самарской области Михаила Архипова наручники атрибут еще непривычный. 2 августа в Самарском районном суде решался вопрос о выборе для него меры пресечения. Напомним, по версии следствия глава фонда разработал незаконную схему получения так называемых …
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2 августа 2018, 10:41
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В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей
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27 июля 2018, 11:38
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Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца
Заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области, руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова отправили под стражу на два месяца. Соответствующее решение вынес суд Самарского района города. Об этом сообщает корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА», находящийся на месте событий.
Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками …
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26 июля 2018, 09:13
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6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области
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10 июля 2018, 11:50
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Выдавать самозанятым 10 000 рублей налогового капитала предложила ФНС
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27 июня 2018, 08:00
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Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов
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19 июня 2018, 01:24