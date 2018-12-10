|
Мундиаль закончился, долги остались: Фонд капремонта возьмет кредит на 20 млн
|
10 декабря 2018, 09:54
|
Вывоз мусора с человека обойдется в Самарской области в 117 рублей
|
10 декабря 2018, 09:39
|
Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии "Единая Россия"
|
10 декабря 2018, 09:26
|
В блогах: что будет с парком?
Блогер и депутат Михаил Матвеев написал в "Живом Журнале" про народный сход, который состоялся в субботу на входе в Лесопарк им. 60-летия Советской власти. "Ситуация накалилась после того, как власти Самары выдали разрешение на планировку этой площадки компании «Стройресурс». …
|
10 декабря 2018, 09:21
|
В блогах: диалоги в пробке
Один из участников сообщества "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" поделился утренней перепиской жителей Сухой Самарки и 116-го километра, стоящих в пробке перед мостом по улице Главной. Диалог отображался в приложении "Яндекс.Карты".
- Найдем мандарины и в школу не пойдем.
|
10 декабря 2018, 07:53
|
Двое заразившихся корью самарцев выписались из больницы
|
10 декабря 2018, 11:32
|
«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре
|
10 декабря 2018, 11:20
|
Официально: корью в Самарской области заболели 5 человек
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало информацию в соцсетях о вспышке кори. По данным ведомства, на данный момент в областном центре от этого недуга сейчас страдают только 5 человек. Все они изолированы и госпитализированы. Летальных случаев нет.
В данный момент ситуация находится …
|
9 декабря 2018, 12:34
|
В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии
Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту …
|
6 декабря 2018, 08:15
|
Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств
Правительство Российской Федерации приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК. Стоимость некоторых зарубежных препаратов может снизиться уже в 2019 году после проведения перерегистрации. Однако производители могут нивелировать падение цен за счёт увеличения стоимости других лекарств.
В перечень жизненно …
|
4 декабря 2018, 11:53
|
Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ
|
28 ноября 2018, 04:19