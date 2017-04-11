Регулярные прямые рейсы в Турцию из Самары теперь будут отправляться трижды в неделю. На пресс-конференции, посвященной первому рейсу, представители турецкой стороны прокомментировали возможную отмену чартеров в эту страну из России. Подробности - в вечернем выпуске информационной программы "Новости. Самара " на телеканале "Терра- Рен-тв".
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В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию
По данным российских СМИ, Росавиация сообщила отечественным авиакомпаниям о вероятном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Причиной является «сложная внутриполитическая обстановка в стране», в ближайшее время там пройдет референдум.
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11 апреля 2017, 07:46
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Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день
Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish …
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28 марта 2017, 05:09
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Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию
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27 марта 2017, 03:47
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Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам
Турецкая сторона собирается обсудить с РФ правила пересечения своей границы россиянами без загранпаспортов. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, который озвучил новую инициативу на встрече с представителями русской общины Антальи.
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27 марта 2017, 01:22
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Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию
Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», сегодня, 10 марта, начинает реализацию авиабилетов из российской столицы в турецкую Аланью. Об этом сообщили отечественные информагентства.
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10 марта 2017, 12:19
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Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана
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9 марта 2017, 11:37
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В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул
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31 января 2017, 11:19
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Авиарейсы из Самары в Болгарию откроют 15 мая
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27 января 2017, 09:54
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В России появилась услуга чартерных вертолетных перевозок
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19 сентября 2016, 05:04
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Возобновлены чартеры из Самары на турецкий курорт Анталья
Из Самары на турецкий курорт Анталья 4 сентября отправился первый после отмены госзапрета чартерный авиарейс. В Турцию улетели туристы нескольких операторов.
По словам представителей туристических компаний, ажиотажа вокруг турецкого направления нет. Хотя все билеты на первый чартер были проданы за сутки. …
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6 сентября 2016, 09:26
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Россиян хотят заставить путешествовать без багажа
Авиакомпании РФ обратились в Минтранс с просьбой аннулировать бесплатный провоз багажа. Кроме того, они высказали пожелание ограничить перемещение ручной клади в салоне самолета.
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15 августа 2016, 12:04
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Туроператоры прогнозируют 30-процентное падение цен на отдых в Турции
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10 августа 2016, 12:40
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Российским авиакомпаниям запретили летать на Украину
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28 сентября 2015, 02:16
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Lufthansa уходит из Самары
Флагманский немецкий авиаперевозчик Lufthansa, проработавший в Самаре 19 лет, в ближайшие дни приостановит свои регулярные рейсы в Самару. Ранее авиакомпания выполняла по 3-4 рейса в день во Франкфурт-на-Майне со стыковкой с рейсами до большинства основных европейских аэропортов. Руководство компании объясняет …
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1 сентября 2015, 10:51
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"Турухан" начнет летать из Махачкалы в Самару
Авиакомпания "Турухан" из Красноярского края объявила о запуске прямых рейсов из Махачкалы в Самару, Ростов-на-Дону и обратно, пишет агентство "Интерфакс-Юг". Перелеты будут выполняться с 20 июля по 23 октября этого года по понедельникам, средам и пятницам на судах Ан-24. …
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17 июля 2015, 12:19