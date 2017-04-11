"Турухан" начнет летать из Махачкалы в Самару … Авиакомпания "Турухан" из Красноярского края объявила о запуске прямых рейсов из Махачкалы в Самару, Ростов-на-Дону и обратно, пишет агентство "Интерфакс-Юг" . Перелеты будут выполняться с 20 июля по 23 октября этого года по понедельникам, средам и пятницам на судах Ан-24.