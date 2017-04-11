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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

По данным российских СМИ, Росавиация сообщила отечественным авиакомпаниям о вероятном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Причиной является «сложная внутриполитическая обстановка в стране», в ближайшее время там пройдет референдум.
Если запрет все-таки будет введен, от него пострадают миллионы российских туристов. В 

11 апреля 2017, 07:46
Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish 

28 марта 2017, 05:09
Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Минсельхоз России получил официальную информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. С 15 марта размер ставки таможенного сбора на ввоз пшеницы и кукурузы в эту страну составляет 130 процентов, риса - 45, подсолнечного масла - 36, шрота подсолнечника 

27 марта 2017, 03:47
Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турецкая сторона собирается обсудить с РФ правила пересечения своей границы россиянами без загранпаспортов. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, который озвучил новую инициативу на встрече с представителями русской общины Антальи.
Руководитель министерства отметил, что 

27 марта 2017, 01:22
Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию

Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», сегодня, 10 марта, начинает реализацию авиабилетов из российской столицы в турецкую Аланью. Об этом сообщили отечественные информагентства.
По данным пресс-службы компании, первый рейс по этому маршруту запланирован на 21 апреля. Полеты будут осуществляться регулярно, 

10 марта 2017, 12:19
Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Густой туман утром 9 марта стал причиной задержки рейсов в самарском аэропорту Курумоч. По официальной информации, не могут прибыть четыре воздушных судна. Задерживаются самолеты из Ижевска, Москвы, Уфы и Ташкента. Однако рейсы из Самары отправляются к пункту назначения без опозданий.

Между 

9 марта 2017, 11:37
В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул

В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул

Из аэропорта Курумоч можно будет улететь в Стамбул. Первый авиарейс по маршруту запланирован на март, сообщила пресс-служба аэропорта. Турецкая авиакомпания Atlasglobal уже открыла продажу билетов. В осенне-зимний период самолеты будут летать в Стамбул два раза в неделю – по средам 

31 января 2017, 11:19
Авиарейсы из Самары в Болгарию откроют 15 мая

Авиарейсы из Самары в Болгарию откроют 15 мая

Росавиация планирует выдать допуск на чартерные перевозки из Самары в Болгарию трем авиакомпаниям. Согласно сообщению ведомства, в Бургас с 15 мая по 16 сентября полетят «Икар», «Северный ветер» и «Азур эйр». С 2015 года на этом направлении ежедневно работают Уральские 

27 января 2017, 09:54
В России появилась услуга чартерных вертолетных перевозок

В России появилась услуга чартерных вертолетных перевозок

Летать можно как одному, так и группой до 6 человек.
Новую услугу предложила компания "Хелипорт-М". Частные рейсы будут осуществляться на вертолетах Robinson R66 и Eurocopter EC130 T2 - сообщается на сайте авиакомпании. Вместимость первой модели винтокрылой машины - 4 пассажира, 

19 сентября 2016, 05:04
Возобновлены чартеры из Самары на турецкий курорт Анталья

Возобновлены чартеры из Самары на турецкий курорт Анталья

Из Самары на турецкий курорт Анталья 4 сентября отправился первый после отмены госзапрета чартерный авиарейс. В Турцию улетели туристы нескольких операторов.

По словам представителей туристических компаний, ажиотажа вокруг турецкого направления нет. Хотя все билеты на первый чартер были проданы за сутки. 

6 сентября 2016, 09:26
Россиян хотят заставить путешествовать без багажа

Россиян хотят заставить путешествовать без багажа

Авиакомпании РФ обратились в Минтранс с просьбой аннулировать бесплатный провоз багажа. Кроме того, они высказали пожелание ограничить перемещение ручной клади в салоне самолета.
Об этом сегодня сообщают отечественные средства массовой информации. Как отмечается, в настоящее время в России отсутствуют ограничительные 

15 августа 2016, 12:04
Туроператоры прогнозируют 30-процентное падение цен на отдых в Турции

Туроператоры прогнозируют 30-процентное падение цен на отдых в Турции

Если постановление российского кабинета министров об отмене запрета на чартерные полеты в Турцию выйдет в самое ближайшее время, то первые рейсы можно ждать после 15 августа. В этой связи туроператоры прогнозируют ощутимое падение стоимости отдыха в этой курортной стране.
После 

10 августа 2016, 12:40
Российским авиакомпаниям запретили летать на Украину

Российским авиакомпаниям запретили летать на Украину

Украинская сторона, продолжая нагнетать и без того непростую обстановку, уведомила авиакомпании Российской Федерации о грядущих санкциях. Кабмин этой страны подписал бумагу о запрете 

28 сентября 2015, 02:16
Lufthansa уходит из Самары

Lufthansa уходит из Самары

Флагманский немецкий авиаперевозчик Lufthansa, проработавший в Самаре 19 лет, в ближайшие дни приостановит свои регулярные рейсы в Самару. Ранее авиакомпания выполняла по 3-4 рейса в день во Франкфурт-на-Майне со стыковкой с рейсами до большинства основных европейских аэропортов. Руководство компании объясняет 
1 сентября 2015, 10:51

"Турухан" начнет летать из Махачкалы в Самару

Авиакомпания "Турухан" из Красноярского края объявила о запуске прямых рейсов из Махачкалы в Самару, Ростов-на-Дону и обратно, пишет агентство "Интерфакс-Юг".  Перелеты будут выполняться с 20 июля по 23 октября этого года по понедельникам, средам и пятницам на судах Ан-24. 
17 июля 2015, 12:19
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