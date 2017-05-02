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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело

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Судебные приставы задержали на входе в здание суда Октябрьского района мужчину, у которого был обнаружен складной нож. Об инциденте, произошедшем на прошлой неделе, в региональном УФССП сообщили во вторник, 17 января.

По информации приставов, визитер сказал, что ничего запрещенного для проноса 

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В Самаре ссора рабочих закончилась госпитализацией двух человек

Самарские полицейские расследуют уголовное дело о поножовщине на улице Димитрова. Пьяный рабочий с ножом напал на своих земляков. Мужчины проживали в съемной квартире, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В квартире дома на улице Георгия Димитрова вспыхнул конфликт между 

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В Самарской области на турбазе молодой парень выстрелил в знакомого

В Волжском районе Самарской области расследуют уголовное дело о стрельбе на турбазе. Молодой парень выстрелил в человека.  

Инцидент произошел в минувшую субботу, 9 июля. По данным полицейских, произошел конфликт между двумя знакомыми. 23-летний парень схватил травматический пистолет и 
13 июля 2016, 02:03
В Самаре на Кирова в руках мужчины взорвался запал гранаты

В Самаре на Кирова в руках мужчины взорвался запал гранаты

Самарские полицейские выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого был ранен пожилой мужчина. Во вторник, 22 декабря, 73-летнего пенсионера привезли в больницу с травмами рук. По предварительной информации, мужчина нашел в мусорном контейнере на проспекте Кирова запал от гранаты. Пенсионер попытался 
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27-летний житель Самары спас девушку от грабителя с ножом

27-летний житель Самары спас девушку от грабителя с ножом

Молодой самарец задержал преступника, напавшего на девушку около торгового центра на Московском шоссе. Инцидент произошел в воскресенье, 4 октября, около 18 часов.

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В Сызрани 19-летний именинник ударил своего гостя ножом в грудь

В одну из сызранских больниц госпитализировали 26-летнего молодого человека с проникающим ножевым ранением. Бригада скорой помощи привезла пострадавшего из дома на улице Комарова. Туда направили полицейских. Выяснилось, что в квартире, где случился инцидент, распивали алкоголь - праздновали день рождения хозяина 
2 октября 2015, 06:30
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