Самарская полиция расследует уголовное дело о поножовщине в магазине на 6-й просеке. Оттуда в одну из больниц доставили 26-летнего парня с ножевым ранением.
По версии полицейских, пострадавшего ранил ножом 39-летний продавец торговой точки. Молодой человек вместе с приятелями пришел за выпивкой. Но продавец отказался продавать алкоголь из-за запрета на продажу спиртного в ночное время. Началось выяснение отношений. По предварительной информации, продавец схватил нож и начал резать оппонента.
«В ходе допроса задержанный полностью признал свою вину. Полицейские установили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нож изъят.
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