«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта. «С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около …