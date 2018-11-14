12
00
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Правительство Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта

Правительство Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта

Минтранс Дании решил признать собачьи упряжки официальным видом транспорта. В связи с этим, с 1 января 2019 года они смогут ездить по автодорогам наравне с остальными участниками движения. При этом отмечается, что собаки могут перевозить не только сани, но и 
13 ноября 2018, 03:26
В Самаре не будут продлевать маршрут автобуса № 37

В Самаре не будут продлевать маршрут автобуса № 37

Автобусный маршрут № 37 решили не продлевать. Ранее планировалось, что транспорт будет курсировать от улицы Крупской до рынка «Шапито», но сейчас понятно, что он будет ходить до 14-го микрорайона. Напомним, что продлить маршрут попросили местные жители. Перевозчик предварительно согласился, но 
9 ноября 2018, 01:44
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон -  общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции. 
 
Только за 9 месяцев 2019 
7 ноября 2018, 10:50
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

Перевозчик уступил просьбам самарцев и добавил дополнительные автобусы на маршруты № 1 и № 67. Как сообщили в компании «СамараАвтогаз», 7 ноября на оба направления вышли по два автобуса дополнительно. Планируется, что это приведет к сокращению интервалов: на маршруте № 
7 ноября 2018, 11:11
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре

«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре

С 29 октября в Самаре прекратили ездить маршрутные такси №1 и №210. Сделано это было по инициативе перевозчиков без уведомления профильного департамента. Для того, чтобы компенсировать отсутствие машин на линиях, было принято решение выделить дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах

Так, на 

30 октября 2018, 10:54
На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии появится развязка

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии появится развязка

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской армии должна появиться двухуровневая развязка. Ее строительство было проанонсировано еще несколько лет назад, но сроки реализации проекта не назывались.

Судя по сообщению регионального Минтранса, от воплощения идеи в жизнь власти не отказались. Более детальная информация 

24 октября 2018, 10:06
Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре

Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре

Аварийные работы на проспекте Масленникова в Самаре вынудили перевозчиков временно изменить схемы движения нескольких троллейбусов. Машины на маршруте № 19 будут ходить только до станции метро «Московская». Троллейбусы №№ 4 и 15 вместо улицы Мичурина будут ходить через Московское шоссе 

18 октября 2018, 10:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх