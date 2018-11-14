Департамент принял решение продлить время работы автобусного маршрута №34. Это было сделано после многочисленных обращений граждан. От площади Революции последний рейс будет отправляться в 22:55 в будние дни и в 22:35 в выходные.
Вечернее расписание на рабочие дни выглядит следующим образом: 21:12, 21:27, 21:47, 22:07, 22:29 и 22:55. На выходных: 21:05, 21:16, 21:31, 21:50, 22:13, 22:35.
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Так, на …
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18 октября 2018, 10:18