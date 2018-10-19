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В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК
Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном …
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19 октября 2018, 03:00
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Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги
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19 октября 2018, 02:19
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В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги
Жители областной столицы подняли тревогу в соцсетях: рабочие сносят стену хоральной синагоги, расположенной на улице Садовой. В пятницу, 19 октября, очевидцы прислали фото происходящего в Твиттер депутата Госдумы Александра Хинштейна. На снимках видно, как ковш экскаватора разрушает старинную кирпичную …
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19 октября 2018, 12:40
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В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца
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19 октября 2018, 12:09
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В Самаре перекроют часть улицы Печерской
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12 октября 2018, 05:13
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В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую
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2 октября 2018, 05:37
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова
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21 сентября 2018, 02:16