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Материалы по теме:

В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном 
19 октября 2018, 03:00
Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Стало известно, зачем на улице Садовой сносят стену хоральной синагоги. Напомним, что в пятницу местные жители были шокированы - стены памятника начали разбирать с помощью ковша, вниз полетели кирпичи из старинной кладки. На место событий выехали специалисты Управления государственной охраны 
19 октября 2018, 02:19
В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги

В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги

Жители областной столицы подняли тревогу в соцсетях: рабочие сносят стену хоральной синагоги, расположенной на улице Садовой. В пятницу, 19 октября, очевидцы прислали фото происходящего в Твиттер депутата Госдумы Александра Хинштейна. На снимках видно, как ковш экскаватора разрушает старинную кирпичную 
19 октября 2018, 12:40
В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В одну из больниц областной столицы доставили на карете «скорой помощи» 34-летнего мужчину. У пациента медики нашли множество различных травм и сообщили об этом в полицию. Оказалось, что пострадавший направлялся домой вечером из магазина в поселке Зубчаниновка. Внезапно его окликнул 
19 октября 2018, 12:09
В Самаре перекроют часть улицы Печерской

В Самаре перекроют часть улицы Печерской

В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Печерской. Здесь ведутся работы на теплосетях. С пятницы, 12 октября, и до 16 октября будет перекрыт отрезок улицы Печерской протяженностью 50 метров в районе дома № 23 по Печерской. Об этом сообщает 
12 октября 2018, 05:13
В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В субботу, 6 октября, с 12:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта на улице Ленинской от дома № 123 до улицы Рабочей. В этот день в историческом центре областной столицы пройдет историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории». Конечно, перекрытие 
2 октября 2018, 05:37
В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

Из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 года будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре города.

Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе 
27 сентября 2018, 11:11
В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В областной столице до 23:00 субботы, 29 сентября, ограничено движение транспорта по улице имени Академика Кузнецова напротив дома № 15 в поселке Управлеченский. Как пояснили в горадминистрации, это сделано ради безопасности участников дорожного движения -  сейчас на этом месте ведется 
21 сентября 2018, 02:16
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