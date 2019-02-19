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В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова
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19 февраля 2019, 04:20
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Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов
Появились фото и видео расследования громкого уголовного дела о банде киднепперов в Самарской области. Напомним, что скоро материал будет направлен в Приволжский окружной военный суд. По версии следствия, банда пыталась «заработать», похищая маленьких детей у родителей и вымогая за …
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19 февраля 2019, 03:54
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В детсадах Самары распределят свободные места
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19 февраля 2019, 03:23
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С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности
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19 февраля 2019, 02:43
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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»
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19 февраля 2019, 08:01
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В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»
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18 февраля 2019, 05:17
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Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала
Состояние территории, прилегающей к Центральному автовокзалу, стало предметом жалоб со стороны самарцев. Одна из жительниц столицы губернии обратилась к руководителю региона Дмитрию Азарову.
«Дмитрий Игоревич, обратите внимание на автовокзал - лицо города. Тротуаров нет, бедные люди утопают в снежной каше. Кошмар. …
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18 февраля 2019, 10:50
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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5
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8 февраля 2019, 09:21
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В Самаре автобусы пустили в объезд из-за коммунальной аварии на Магистральной
В Самаре изменилось движение транспорта в поселке Зубчаниновка. Около дома № 9 на улице Магистральной произошла утечка из-под земли из-за износа водовода. Пока коммунальщики устраняют коммунальную аварию на трубопроводе холодного водоснабжения от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе по направлению «из …
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8 февраля 2019, 08:42
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Сызранцы попросили «показать лицо» Деда Мороза, которому пели пассажиры маршрутки
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3 января 2019, 04:30
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В Самаре все-таки отремонтируют Центральный автовокзал
Вода камень точит... На Центральном автовокзале Самары все-таки сделают ремонт. Владелец предприятия - "Евразийская корпорация автовокзалов" отреагировала на публичные жалобы жителей Самары, которые поведали про удручающее состояние транспортного объекта. Люди заявили, что там "грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность …
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11 октября 2018, 10:24
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В Самаре запретят стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала
В Самаре собираются запретить стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала. Уже на следующей неделе по предписанию ГИБДД там установят соответствующие дорожные знаки. Сейчас тысячи самарских водителей на различных интернет-площадках жалуются на огромные пробки у автовокзала. Запрет на парковку …
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3 октября 2018, 10:47
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Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала
Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».
«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.
Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И …
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1 октября 2018, 10:34
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«Столб дыма был виден издалека»: пламя уничтожило баню и постройки в Зубчаниновке
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6 августа 2018, 01:26
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Маршрутка столкнулась с внедорожником Mitsubishi в Самаре
В субботу, 14 июля, произошла дорожная авария на пересечении проспекта Кирова и Вольской. Там столкнулись маршрутный автобус и светлая иномарка Mitsubishi. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», в примерно в три часа дня в этом районе областной …
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15 июля 2018, 09:04
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«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти
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22 июня 2018, 10:33
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В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом
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8 июня 2018, 09:38
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В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
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22 декабря 2017, 10:31
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В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»
Микроавтобус Газель и ВАЗ-2106 стали жертвами любителей пострелять из пневматики по движущимся целям.
Информация об инциденте появилась вчера вечером, 4 ноября, в паблике «Новости Самара – Самара life» соцсети «ВКонтакте. По словам автора снимков, инцидент произошел в самарском посёлке …
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5 ноября 2017, 08:49
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