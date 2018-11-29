|
В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы
Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - …
|
30 ноября 2018, 05:20
|
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
|
30 ноября 2018, 04:40
|
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери
|
30 ноября 2018, 03:15
|
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки
В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки. По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, …
|
30 ноября 2018, 02:27
|
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
|
30 ноября 2018, 02:16
|
В Самарской области пытаются аннулировать лицензии 121 управляющей компании
|
28 ноября 2018, 12:10
|
Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев
|
28 ноября 2018, 12:53
|
Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей
Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. …
|
28 ноября 2018, 11:04
|
В Самаре ищут нового оператора для котельных
Мэрия Самары объявила открытый конкурс на эксплуатацию теплоэнергетических объектов, ранее находившихся в пользовании обанкротившейся «Самарской управляющей теплоэнергетической компании». Начальная цена контракта - 334 млн рублей. Как уже сообщала ТЕРРА, в сентябре СУТЭК была признана несостоятельной, в отношении предприятия открыли …
|
27 ноября 2018, 12:06