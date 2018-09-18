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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре стартовали соревнования айтишников «Volga CTF — 2018»

В Самаре стартовали соревнования айтишников «Volga CTF — 2018»

В Самаре начались восьмые всероссийские соревнования айтишников. Участие в них принимают 36 команд из 87 стран мира. В этом году они будут состязаться в предотвращении кибератак. Мероприятие проходит при поддержке телекомпании ТЕРРА, канала «Терра 360 Самара» и радиостанции «Русское радио» 
19 сентября 2018, 12:03
С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей

С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей

С многострадального комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей. С соответствующими исками в Арбитражный суд Самарской области обратились два производственных предприятия из федеральной группы «Кристалл-Лефортово». Мордовский ликероводочный завод хочет получить от самарцев 1 млрд 770 млрд рублей, еще 756 
18 сентября 2018, 11:29
В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что в России скоро может подорожать хлеб в магазинах.

"В августе, когда бизнес России ждал объявления контрсанкций против Запада, многие хлебные трейдеры решили, что под запрет может попасть зерно из нашей страны, и поэтому срочно 
18 сентября 2018, 08:23
В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного

В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного "Мерседеса"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выложил в Facebook видео, на котором он вручает в Самаре 2-кратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса". "Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача - 
18 сентября 2018, 08:18
Ростовские изобретатели создали антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков

Ростовские изобретатели создали антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков

Ростовские изобретатели Алексей Попов и Александр Процик  придумали специальные антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков. Они могут устанавливаться на приборы учета потребления газа, воды и электроэнергии.

«Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати, повышает устойчивость к 
26 февраля 2018, 06:03
Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

 Для поставщиков могут сделать обязательной установку в квартирах приборы учета на газ, воду и электроэнергию. Такая инициатива родилась у депутатов в думских комитетах по природным ресурсам и экономической политике.
По словам народных избранников, счетчиков нет у каждого третьего россиянина. За 

10 ноября 2017, 11:13
Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

С весны следующего года в Российской Федерации могут законодательно зафиксировать требования установки только «умных» счетчиков электричества. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко, сообщает РИА Новости.
Как пояснил чиновник, законопроект находится в Госдуме с весны 2017-го. В 
19 сентября 2017, 02:08
Фирмы-однодневки принуждают самарцев менять электросчетчики

Фирмы-однодневки принуждают самарцев менять электросчетчики

В Самаре участились случаи неправомерного принуждения граждан к замене электросчетчиков, сообщает "Самарская сетевая компания". Массовым обходом квартир занимаются сотрудники "фирм-однодневок". Они убеждают доверчивых граждан в необходимости установки нового прибора. Свое требование злоумышленники обосновывают возможной неисправностью устройства или истечением срока его 

3 февраля 2017, 10:34
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