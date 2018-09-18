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В Самаре стартовали соревнования айтишников «Volga CTF — 2018»
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19 сентября 2018, 12:03
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С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей
С многострадального комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей. С соответствующими исками в Арбитражный суд Самарской области обратились два производственных предприятия из федеральной группы «Кристалл-Лефортово». Мордовский ликероводочный завод хочет получить от самарцев 1 млрд 770 млрд рублей, еще 756 …
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18 сентября 2018, 11:29
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В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях
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18 сентября 2018, 08:23
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В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного "Мерседеса"
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выложил в Facebook видео, на котором он вручает в Самаре 2-кратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса". "Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача - …
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18 сентября 2018, 08:18
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Ростовские изобретатели создали антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков
Ростовские изобретатели Алексей Попов и Александр Процик придумали специальные антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков. Они могут устанавливаться на приборы учета потребления газа, воды и электроэнергии.
«Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати, повышает устойчивость к …
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26 февраля 2018, 06:03
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Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах
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10 ноября 2017, 11:13
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Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики
С весны следующего года в Российской Федерации могут законодательно зафиксировать требования установки только «умных» счетчиков электричества. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко, сообщает РИА Новости.
Как пояснил чиновник, законопроект находится в Госдуме с весны 2017-го. В …
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19 сентября 2017, 02:08
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Фирмы-однодневки принуждают самарцев менять электросчетчики
В Самаре участились случаи неправомерного принуждения граждан к замене электросчетчиков, сообщает "Самарская сетевая компания". Массовым обходом квартир занимаются сотрудники "фирм-однодневок". Они убеждают доверчивых граждан в необходимости установки нового прибора. Свое требование злоумышленники обосновывают возможной неисправностью устройства или истечением срока его …
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3 февраля 2017, 10:34