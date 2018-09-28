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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра на 600 мест для одаренных детей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр 
28 сентября 2018, 01:27
В трех скверах Самары появятся туалеты

В трех скверах Самары появятся туалеты

В областной столице установят общественные туалеты в трех местах отдыха. В скверах имени Мичурина и «Солнечная поляна» появятся биотуалеты, а в парке около ДК «Октябрь» - модульный туалет, приспособленный для маломобильных жителей. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, 
28 сентября 2018, 01:15
На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

Накануне вечером, 27 сентября, в Красноярском районе области произошла автоавария. 27-летний водитель ехал на своем автомобиле ВАЗ 2110 по дороге Самара - Ульяновск в сторону Ульяновска. В какой-то момент шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в 
28 сентября 2018, 12:43
В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. В 18:20 37-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos ехал по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Совхозной. По предварительной информации, напротив дома № 7 на 19 километре Московского 
28 сентября 2018, 12:22
Скандал с выселением 20 семей из общежития разгорелся в Самаре

Скандал с выселением 20 семей из общежития разгорелся в Самаре

В Самаре набирает обороты очередной скандал с выселением граждан из ведомственного общежития. На этот раз освободить комнаты от двух десятков семей требует руководство Самарского государственного колледжа. При этом ранее некоторым из них уже удавалось отстоять право на жилье в судах. 

 

Спор 

12 июля 2018, 03:19
Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре

Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре

4-этажное здание на 300 человек возведут в Управленческом.
21 июня 2018, 03:31
Страсбургский суд заступился за жителей самарского общежития

Страсбургский суд заступился за жителей самарского общежития

Страсбургский суд вступился за жителей самарской пятиэтажки, но точка в скандальном деле еще не поставлена. В среду начался очередной этап борьбы 133 самарцев за комнаты, которые они приобрели в общежитии по адресу Юных Пионеров, 61.

В коридорах суда Промышленного района не 

11 января 2018, 08:03
СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению мирового футбольного первенства в Российской Федерации дали рекомендации университетам ряда городов—участников ЧМ выселить студентов из общежитий до старта международных состязаний, рассказывает «Коммерсантъ».
Как отмечается, в ряде крупнейших вузов ознакомились с предписанием убрать 

10 ноября 2017, 10:02
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