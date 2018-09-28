Скандал с выселением 20 семей из общежития разгорелся в Самаре В Самаре набирает обороты очередной скандал с выселением граждан из ведомственного общежития. На этот раз освободить комнаты от двух десятков семей требует руководство Самарского государственного колледжа. При этом ранее некоторым из них уже удавалось отстоять право на жилье в судах. Спор …