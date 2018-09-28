Областное минобразования прислало ответ на официальный запрос "ТЕРРЫ" по поводу ситуации вокруг общежития, расположенного на Ташкентской, 88. Напомним, все началось с того, что проживающие там семьи пожаловались на очень высокую квартплату при отсутствии надлежащего содержания здания. Параллельно выяснилось, что некоторых постояльцев с детьми выселяют в судебном порядке, а многим идти просто некуда. В итоге оказалось, что здание находится в оперативном управлении рядом расположенного строительного колледжа, студенты занимают в общежитии 2 этажа, но жить там просто опасно.
Девятиэтажка по адресу Ташкентская, 88 была построена в начале 80-х. Изначально это было семейное общежитие. Квартиры в нем давали через ТРЕСТ № 11: рабочим, педагогам, чиновникам, сотрудникам полиции. При этом до 97 года здание никак не было оформлено, рассказывает одна из местных жительниц Светлана Шелехова. Сама она въехала сюда в 86-м, когда работала учителем русского языка в 29-м училище. На кадастровый учет общежитие поставили в 2011-м году, а в 14-м оно стало собственностью Самарской области и было передано в оперативное управление соседнему строительно-энергетическому колледжу.
- Мы платим огромную квартплату, можете пройти посмотреть, в каком состоянии здание. За однокомнатную квартиру отдаем 5000 рублей. Причем, жилой площади у меня всего 18 квадратных метров, - рассказала житель дома № 88 по ул. Ташкентской Светлана Шелехова. - Думаю, что мы своей квартплатой содержим ученическое общежитие, которое находится на двух этажах. Кроме того, мы платим еще 600 рублей с человека за текущий ремонт. Но ни текущего, ни капитального ремонта не было 30 лет. 20 лет не работает лифт, а сейчас забили мусоропровод и мы вообще оказались как в деревне.
Изолированные квартиры, а их тут ровно 100, местные жители приводили в порядок собственными силами на свои деньги. Теперь некоторых заставляют съехать. Ларису Александренко выселяют вместе с несовершеннолетней дочерью. Уже есть соответствующее решение суда.
- Мы вложили сюда деньги: поменяли окна, канализацию всю полностью от и до, стояки все полностью, полы и стены выравнивали. То есть все за наш счет, а в итоге выселяют. Выселяют нас на основании того, что я не являюсь сотрудником техникума, а изначально я была вселена сюда по ходатайству как сотрудник милиции на тот момент. Это был 1999 год, - говорит житель общежития по адресу ул. Ташкентская, 88 Лариса Александренко.
За последние два года отсюда уже выселили 18 семей. И этот процесс продолжается.
- У нас есть определенная категория граждан, кто здесь может находиться, - поясняет Владимир Тутаров, юрист «Поволжского строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева». - Это студенты, сотрудники, бывшие сотрудники, те, кому трест выдавал ордера на проживание. Остальные граждане по непонятным мне причинам здесь находятся. Была проверка прокуратуры, она это все установила и принудила нас обращаться в суд за выселением.
Обиженные жители жалуются депутатам и предлагают директору лицея заняться не ими, а своими обязанностями по содержанию здания. Рассказывают, что находиться здесь небезопасно.
- Аварийные выходы все закрыты. Все балконы шатаются, они не могут служить убежищем людей в случае пожара, они просто обвалятся. Аварийные лестницы везде спилены. Рукава, которые предназначены для пожаротушения, не работают, они просто отсутствуют, никаких средств пожаротушения тоже нет, - заметила Светлана Шелехова.
- По обе стороны находятся пожарные выходы. Я на один балкон на 3 этаже открыл все-таки, попытался выйти - ладно назад успел запрыгнуть - балкон повело. Все остальные этажи закрыты на решетки, на двери, на замки. В случае пожара никто не выскочит, лифт не работает, наверх не убежишь, вниз уже не спустишься, - резюмирует депутат Самарской губернской думы Алексей Лескин.
В свою очередь директор колледжа Марк Романовский во всех бедах винит самих жителей.
- Вот здесь должен быть проход, это тоже пути эвакуации, выходы на лестницу, но здесь балконов нет, срубили их давным-давно, я не знаю по какой причине, - говорит директор «Поволжского строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева» Марк Романовский. - Вот, пожалуйста, сооружение, сделанное жильцами. Тоже пожарный выход, но это вторая лестница, она заблокирована. Везде та же картина: построены вот эти препятствия, стоит мебель.
Впрочем, на этажах, где живут только студенты, а их тут 140 человек, ситуация, как оказалось, аналогичная. На балконы не выйти. Второй выход на лестничную клетку с этажей, где живут студенты, под замками.
Объяснение тому, почему пожарные выходы закрыты решетками с замками, все же нашлось.
- Колледж несет ответственность за состояние аварийных и пожарных выходов, но в связи с отсутствием финансовых средств тоже не может в полном объеме при всем нашем желании выполнять все мероприятия. Они требуют больших финансовых затрат. На протяжении последних 3 лет учреждение пишет в министерство письма, что нужны деньги, и оно отвечает, что денег нет в данном финансовом году, ждите следующего года, - рассказал Владимир Тутаров, юрист «Поволжского строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева».
- Ситуация не критическая. Критическая - это когда уже совсем все рухнуло. Давайте называть вещи своими именами. Есть нарушения, мы занимаемся ими сейчас, первые деньги уже выделены, я вчера разговаривал с министром, будем исправлять то, что есть, - добавляет директор «Поволжского строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева» Марк Романовский.
В ответ на официальный запрос "ТЕРРЫ" областное минобрнауки ответило, что специально созданная комиссия пришла к выводу, что «одномоментного и однозначного решения проблемы именно жильцов не существует. По действующим нормативам Колледж обязан предоставлять студентам место в общежитии, и сейчас испытывает дефицит помещений для их проживания. Основания же пользования комнатами для бывших сотрудников и вообще не имеющих к учебному заведению граждан самые разные, при этом частично лежащие вне норм законодательства. Однако, учитывая, что невозможно одномоментно выселить несколько сотен человек, администрация колледжа вместе с министерством, муниципальными и региональными органами власти ищет различные варианты выхода из сложившейся ситуации».