Новый аукцион на строительство линии трамвая до стадиона ЧМ-2018 года объявлен в Самаре. Исполнитель должен будет переложить трубы и затем провести рельсы в Радиоцентре вдоль Московского шоссе . Общая протяженность участка составит 1,7 километра – от улицы Ташкентской до разворотного кольца около стадиона «Самара Арена». Кроме того, условиями контракта предусмотрена установка остановочных павильонов и строительство диспетчерского пункта. Победителю аукциона готовы заплатить 741 млн рублей. Его должны определить 13 апреля.
Отметим, ранее победителем аналогичного аукциона на 841 млн рублей признали компанию «Волгаинжинирингспецтранс».Однако затем результаты торгов были оспорены, а сам аукцион признан несостоявшимся.
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