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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

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По словам очевидца, водитель «Ниссана», двигаясь по Ново-Вокзальной, при повороте налево допустил 
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По данным полицейских, аварию зарегистрировали около шести часов утра. Трамвай и такси 
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10 марта 2017, 09:57
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