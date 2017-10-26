Самарцы жалуются на некачественное благоустройство дворов В 2013 году в рамках программы «Двор, в котором мы живем» в Самаре планируют благоустроить 72 территории. На сегодняшний день на девяти из них ремонт даже не начинался. Завершены работы в 13-ти дворах. 50 - в процессе. При этом местные …