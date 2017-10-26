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В этом году в Самаре благоустроят более 70 дворов
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4 августа 2015, 04:19
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На ремонт дворов Самары выделили 193 млн рублей
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30 июля 2015, 03:17
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Список дворов Самары, которые отремонтируют в 2015 году
В Самаре завершился городской конкурс «Двор, в котором мы живём». В 2015 году новый облик в рамках муниципальной программы обретут 72 придомовые территории, сообщает сайт мэрии.
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