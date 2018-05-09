Сезон клещей начался. Причем их активность гораздо выше, чем обычно. Членистоногие кровососы уже покусали 7 жителей Самарской области. Для сравнения, в прошлом году в это же время к врачам обратились всего двое пострадавших.

В нашем регионе после укусов клещей пока никто не умирал, но …