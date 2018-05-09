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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Материалы по теме:

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

7 мая 2018, 04:01
Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.

«Новую очередь набережной 

27 апреля 2018, 08:41
Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

В Самаре на четвертой очереди набережной у «Ладьи» в пятницу, 20 апреля, впервые включили и протестировали новый фонтан. Мэрия Самары предоставила фото. 
20 апреля 2018, 08:11
Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную 
20 апреля 2018, 01:09
Клещи покусали семерых человек в Самарской области

Клещи покусали семерых человек в Самарской области

Сезон клещей начался. Причем их активность гораздо выше, чем обычно. Членистоногие  кровососы уже покусали 7 жителей Самарской области. Для сравнения, в прошлом году в это же  время к врачам обратились всего двое пострадавших.

В нашем регионе после укусов клещей пока никто не умирал, но 

16 апреля 2018, 04:46
По Америке распространяется клещ, превращающий людей в вегетарианцев

По Америке распространяется клещ, превращающий людей в вегетарианцев

В Соединенных Штатах наблюдается увеличение количества пострадавших от укусов клеща «Одинокая звезда», в научной среде - Amblyomma americanum. Как сообщает The Independent, при укусе членистоногое вводит в человеческий организм определенное вещество, перепрограммирующее иммунную систему. Механизм этого действия ученым пока еще 

27 июня 2017, 05:15
Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

В Самарской области с начала года уже зарегистрировано 3140 пострадавших от укуса клещей. Около 800 из них – дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В 2016-м за аналогичный период таких случаев было 1,2 раза больше – почти 4000 укусов, рассказали 

16 июня 2017, 03:17
Зараженные клещи покусали 350 самарцев

Зараженные клещи покусали 350 самарцев

Почти в каждом пятом клеще, укусившем самарцев, нашли энцефалит, сообщает региональный Роспотребнадзор. Всего с начала эпидемического сезона, то есть с 16 марта, в губернии зарегистрировали более 2800 пострадавших от укусов, в том числе более 700 детей. Это почти на 1 

9 июня 2017, 01:02
Мышей научили медитировать

Мышей научили медитировать

Искусственная стимуляция некоторых отделов головного мозга  у мышей  позволила ученым сделать выводы, как медитация влияет на состояние стресса. Так, лазерное воздействие на  переднюю поясную кору  мозга у грызунов существенно снижало уровень тревожности и, как следствие, повышало когнетивную активность животных. Аналогичные изменения 

21 февраля 2017, 06:33
Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

На Образцовской площадке, в районе автобусной остановки «Улица Жуковского», в торговом ларьке рядом с магазином, жители Сызрани купила муку на развес. Уже дома покупатель и его жена нашли в муке мёртвую мышь.
 
«Решила испечь пирог, начала замешивать тесто и 
21 января 2017, 03:42
Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.

13 января 2017, 07:55
В Хопёрском заповеднике обнаружена мышь-гигант

В Хопёрском заповеднике обнаружена мышь-гигант

Самую большую за последние 40 лет мышь весом 90 граммов нашли сотрудники Хопёрского заповедника в Воронежской области. Вес прежнего рекордсмена желтогорлой мыши был 85 граммов, а средняя масса таких особей не превышает 50 г..
В Хопёрском заповеднике грызунов изучают с 

5 декабря 2016, 09:06
В блогах: прогулка по Ленинскому району

В блогах: прогулка по Ленинскому району

Блогер Евгений Синюков делится впечатлениями от утренней прогулки по Ленинскому району Самары. "Если вдруг у вас возникнет желание, то пройдите по улице Осипенко мимо домов 138 и 136. Вы попадете на такую вот благоустроенную тропинку к улице Коммунистической, которая 
16 сентября 2016, 10:49
Ученые: Стрессовое сжатие мозга может привести к потере памяти

Ученые: Стрессовое сжатие мозга может привести к потере памяти

Научные специалисты провели исследования и пришли к выводу, что состояние стресса приводит к сокращению гиппокампа - области мозга, связанной с обучением и запоминанием, влияющей на изменение в поведенческих характеристиках.  Подобные сокращения в итоге могут стать причиной потери памяти.
 
В 

1 августа 2016, 10:47
Ученые: Число друзей у человека зависит от молекулы стресса

Ученые: Число друзей у человека зависит от молекулы стресса

Исследователи из Израиля установили, что так называемая молекула стресса в организме человека влияет на количество друзей. Специалисты из Института Вейцмана выяснили, что молекулярное соединение урокортин-III, отвечающее за стресс, кроме того оказывает свое воздействие на формирование предрасположенности к общительности.

Чем более высоким 

25 июля 2016, 10:12
В блогах: Мыши, крысы и санитарная обстановка

В блогах: Мыши, крысы и санитарная обстановка

Блогер ele_n_a рассказала о нашествии мышей в одном из домов Самары. "У нас практически весь первый этаж выкупили под магазины. В прошлом году среди них появились и продуктовые. Соответственно в квартире появились мыши. Их не наблюдалось на протяжении последних 
24 ноября 2015, 09:13
Генетики выяснили, почему родинки не превращаются в раковые опухоли

Генетики выяснили, почему родинки не превращаются в раковые опухоли

Оказалось что небольшие доброкачественные образования - родинки - не становятся злокачественными, так как их клетки вырабатывают белок p15, который препятствует формированию меланомы.

Учеными были поставлены опыты на грызунах, которым пересаживали человеческие клетки из кожных доброкачественных и злокачественных образований. Опухоли 
6 августа 2015, 09:43
Учёные доказали, что поздние ужины вредны для здоровья

Учёные доказали, что поздние ужины вредны для здоровья

Американские исследователи в ходе эксперимента на грызунах доказали, что поздние перекусы сильно сказываются на весе.

Почти всем нам знакомо желание съесть что-либо вкусное глубоким вечером, или же просто ощущение голода, который хочется утолить не дожидаясь утра. При этом существовало 
3 августа 2015, 05:18
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