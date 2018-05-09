В Самаре обработают от клещей территорию площадью в почти 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
«Специалисты уже приступили к работам. говорится в сообщении. Кроме того, уже на этой неделе они должны провести обработку прогулочных зон от грызунов на площади 204 гектаров.
Чиновники заверяют, что «все работы выполняются в соответствии с инструкцией. Используемые препараты действует исключительно на паразитов. Они не представляют токсикологической опасности для людей, а также не несут угрозы здоровью собак, кошек и других животных».
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