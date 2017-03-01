Сейчас в театре "Самарская площадь" идет благотворительный аукцион. На кону 20 лотов - работы людей с ограниченными возможностями, выполненные в технике квиллинг, вязаные и капроновые игрушки, куклы-Тильда, вышивка, картины из кожи и шерсти. Гости и участники - бизнесмены, чиновники и просто неравнодушные к чужой беде горожане. Все вырученные деньги пойдут на лечение детей, больных онкогематологией. Стартовую цену получит автор, а разницу с конечной - больной ребенок. В прошлом году удалось выручить 487 тысяч рублей. Какой будет сумма в этот раз, пока неизвестно, однако стоимость половины проданных лотов перевалила за полмиллиона рублей.
|
Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет
Рождаемость в Самарской области планируют простимулировать за счет специальных выплат. Их планируют назначать за первенца матерям до 25 лет.
По статистике, в последнее время чаще всего женщины становятся матерями в 27-28 лет, отметили чиновники.
Предполагается, что новая мера соцподдержки поможет улучшить демографическую …
|
1 марта 2017, 04:37
|
Топ-новости: награждение премией «Оскар - 2017», задержание террориста и гибель детей в Самарской области
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в понедельник, 27 февраля.
В США состоялась церемония награждения премией «Оскар – 2017». Она прошла с конфузами и политическим подтекстом. Подробности по ссылке.
В Самарской области задержали 19-летнего юношу, …
|
28 февраля 2017, 11:03
|
В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото
|
27 февраля 2017, 02:34
|
В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой
|
27 февраля 2017, 11:03
|
Зимнюю переправу в Рождествено получила СРПК
Перевозкой самарцев от речного вокзала до Рождествено и обратно в межнавигационный период займется «Самарская речная пассажирская компания» (СРПК). Итоги аукциона по определению подрядчика для обслуживания маршрута подвело областное Министерство транспорта. Стоимость контракта, рассчитанного до конца мая, составляет 9 млн 300 …
|
16 января 2017, 05:33
|
Здание «Шипки» в Самаре купила женщина из Ульяновска
Сегодня стало известно о продаже здания кинотеатра «Шипка». Победителем аукциона стала Елена Еремина из Ульяновска, представляющая компанию «РСК Групп», сообщает «Волга-Ньюс». Женщина приобрела объект за 43,4 млн рублей.
«Шипка» находилась в ведении общества с ограниченной ответственностью «Премьер», однако …
|
16 января 2017, 04:44
|
81 млн рублей потратят "Самарские коммунальные системы" на водоснабжение жителей поселков Управленческий и Красная Глинка
Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
|
23 декабря 2016, 04:46
|
В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания "Дельта"
Стоимость услуг составит 20,5 млн рублей. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
|
21 декабря 2016, 04:30
|
В Самаре открылась благотворительная православная выставка
|
26 октября 2016, 07:00
|
Семья молодой женщины из Сызрани просит помочь собрать деньги не её лечение
|
21 октября 2016, 12:18
|
В Самаре пройдет благотворительная православная выставка "Семейные ценности"
|
19 октября 2016, 09:49
|
Эминем устроил распродажу кирпичей из дома своего детства
|
24 мая 2016, 05:40