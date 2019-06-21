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Китаец выжил после того, как оконная рама рухнула ему на голову с 19-го этажа
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21 июня 2019, 10:56
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В женской велогонке победили спортсменки из Китая
Женская командная велогонка у "Самара Арены" завершилась триумфом китайских гонщиц. Весь пьедестал заняли спортсменки из Поднебесной. Напомним, соревнования проводятся в рамках VIII Молодежных Российско-китайских летних игр. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира …
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19 июня 2019, 11:24
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В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры
Событие мирового масштаба. В Самаре стартовал крупнейший международный спортивный форум - Восьмые Российско-китайские летние молодежные игры. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Спортивные баталии будут идти вплоть до 22 …
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17 июня 2019, 11:15
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Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу
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18 июня 2019, 01:57
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В Самаре пройдет благотворительная акция «Добрый бег»
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23 мая 2019, 03:15
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Матч «Крылья Советов» - «Уфа» попал в пятерку самых посещаемых встреч 27 тура чемпионата РПЛ
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6 мая 2019, 09:59
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Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта
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5 февраля 2019, 12:34
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14 января 2019, 06:05
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Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией
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3 августа 2018, 11:58
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Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай
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26 июня 2018, 08:35
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Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей
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26 июня 2018, 07:55
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Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»
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25 июня 2018, 08:47
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