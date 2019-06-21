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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Китаец выжил после того, как оконная рама рухнула ему на голову с 19-го этажа

Китаец выжил после того, как оконная рама рухнула ему на голову с 19-го этажа

17 июня в китайской провинции Шаньдун произошло ЧП. Местный житель шел вдоль одного из домов, когда неожиданно ему на голову рухнула оконная рама из алюминиевого сплава. Отмечается, что рама упала с высоты 19-го этажа.

Как только все случилось, к 
21 июня 2019, 10:56
В женской велогонке победили спортсменки из Китая

В женской велогонке победили спортсменки из Китая

Женская командная велогонка у "Самара Арены" завершилась триумфом китайских гонщиц. Весь пьедестал заняли спортсменки из Поднебесной. Напомним, соревнования проводятся в рамках VIII Молодежных Российско-китайских летних игр. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира 
19 июня 2019, 11:24
В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры

В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры

Событие мирового масштаба. В Самаре стартовал крупнейший международный спортивный форум - Восьмые Российско-китайские летние молодежные игры. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Спортивные баталии будут идти вплоть до 22 
17 июня 2019, 11:15
Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу

Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу

Курьезный случай произошел на днях в китайском городе Аксу. Там на одной из местных дорог под колесами автомобиля оказалась овца. Животное выжило, но получило травмы и не смогло самостоятельно покинуть проезжую часть. В итоге на защиту овцы «встали» ее собратья 
18 июня 2019, 01:57
В Самаре пройдет благотворительная акция «Добрый бег»

В Самаре пройдет благотворительная акция «Добрый бег»

25 мая 2019 г. благотворительный фонд помощи детям «Русфонд» совместно со школой правильного спорта I LOVE SUPERSPORT проведут четвертый благотворительный забег «Добрый бег» в поддержку тяжелобольных детей Самарской области.

Каждый спортсмен и просто любитель бега  может не только испытать 
23 мая 2019, 03:15
Матч «Крылья Советов» - «Уфа» попал в пятерку самых посещаемых встреч 27 тура чемпионата РПЛ

Матч «Крылья Советов» - «Уфа» попал в пятерку самых посещаемых встреч 27 тура чемпионата РПЛ

Матч 27 тура чемпионата РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и «Уфой» вошел в число самых посещаемых. Игру на стадионе «Самара Арена» посмотрели 15 836 зрителей. С этим результатом встреча стала пятой по популярности. Об этом свидетельствуют данные агентства Турстат.

Самым популярным 

6 мая 2019, 09:59
Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Самару с рабочим визитом посетил Министр спорта России Павел Колобков. Он провел совещание с губернатором Дмитрием Азаровым по реализации национального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

5 февраля 2019, 12:34
На полигоне «АВТОВАЗа» состоялись «Гонки чемпионов»

На полигоне «АВТОВАЗа» состоялись «Гонки чемпионов»

В 

14 января 2019, 06:05
Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией

Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией

Сборная России по футболу оценила граффити, которыми увековечили ее победу над сборной Испании во время ЧМ.

«Возможно, самый крутой арт, посвященный национальной сборной России», - написано в "твиттере" команды.

Огромный мурал на стене дома №369 по улице Ново-Садовой 
3 августа 2018, 11:58
Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай

Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая прошел 25 июня на стадионе «Самара Арена». Только со зрительских трибун за встречей наблюдали 41 970 человек. Об этом сообщается на сайте FIFA.

Напомним, игра завершилась разгромным поражением россиян 

26 июня 2018, 08:35
Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей

Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей

Матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая собрал аншлаг не только на стадионе, но и на площадке Фестиваля болельщиков. Поддержать нашу команду на площадь Куйбышева пришли около 20 тысяч человек. Зрителей оказалось настолько много, что всех желающих 

26 июня 2018, 07:55
Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»

Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»

В Самаре завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. Игра завершилась полным разгромом наших соотечественников.

Первый гол уругвайцы забили в ворота россиян уже на 10-й минуте. После нарушения Суарес безупречно исполнил штрафной и вывел свою 

25 июня 2018, 08:47
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