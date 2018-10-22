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«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева
Директор по развитию футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал, какая мера взыскания ожидает полузащитника Георгия Тигиева и защитника Евгения Башкирова. Они будут подвергнуты финансовому наказанию, сообщает Спорт-Экспресс.
Напомним, футболисты были остановлены сотрудниками полиции в конце позапрошлой недели. …
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22 октября 2018, 04:08
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Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»
5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.
Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. …
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5 октября 2018, 04:35
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Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера
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5 октября 2018, 12:50
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Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»
Миодрага Божовича могут заявить в качестве главного тренера «Крыльев Советов» уже на матче с московским «Динамо». Игра состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена». Для завершения процесса смены наставника осталось решить несколько технических моментов. Об этом сообщили «ТЕРРЕ» собственные источники. …
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4 октября 2018, 03:16
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Тренер ФК «Ростов» Миодраг Божович намерен уйти в отставку после провального матча в Сызрани
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25 сентября 2014, 02:19