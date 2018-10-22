Тренер ФК «Ростов» Миодраг Божович намерен уйти в отставку после провального матча в Сызрани Главный тренер ФК «Ростов» Миодраг Божович (на фото) заявил, что уйдет в отставку после поражения своей команды в Сызрани в матче 1/16 финала Кубка России по футболу. Об этом наставник заявил на послематчевой конференции вечером в среду, 24 сентября.

«Я …