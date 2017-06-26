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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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В субботу, 11 февраля, в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Чайка» состоится центральный в губернии старт крупнейшей массовой гонки «Лыжня России». Профессионалы и любители спорта более чем в 70 субъектах федерации примут в ней участие уже в тридцать пятый раз.

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От «Роскосмоса» ждут отставок

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Напомним, носитель, построенный в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс», должен 
20 января 2017, 12:25
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