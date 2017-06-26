В Самаре дан старт корпоративному чемпионату отечественной ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы». Соревнования специалистов Роскосмоса проходят по стандартам WorldSkills.
Фрезерные и токарные работы, инженерная графика и прототипирование, электроника и сварочные технологии. Молодые специалисты Роскосмоса в течение четырех дней соревнуются за звание лучших по профессии по стандартам WorldSkills в шести компетенциях.
Первый всероссийский чемпионат по стандартам WorldSkills принимал Тольятти. Спустя четыре года соревнование молодых профессионалов снова на самарской земле. Теперь в нем принимают участие рабочие предприятий космической отрасли, входящих, в том числе, в крупнейшую общественную организацию страны Союз машиностроителей России.
В соревнованиях принимают участие 124 молодых специалиста 28 предприятий ракетно-космической отрасли из 15 регионов страны. Успеха в честной борьбе пожелали каждому из них глава госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров и Федор Юрчихин - командир экипажа 52-й орбитальной экспедиции МКС. Видео – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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