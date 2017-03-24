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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.

Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. 

В надзорное 

22 марта 2017, 01:51
В Самаре требуют закрыть сайт зацеперов

В Самаре требуют закрыть сайт зацеперов

В Самаре требуют закрыть сайт зацеперов, которые с риском для жизни катаются на поездах. Зловредный ресурс, на котором размещены фотографии и текст с опасными рекомендациями, выявила Куйбышевская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство подало гражданский иск в Железнодорожный районный суд Самары с 

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Глава Красноглинского района Самары может лишиться своего поста

Глава Красноглинского района Самары может лишиться своего поста

Районная прокуратура добивается его отставки из-за нарушения с его стороны антикоррупционного законодательства.
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9 марта 2017, 08:40
Прокуратура Самары: затраты на благоустройство районов города не учтены в бюджете

Прокуратура Самары: затраты на благоустройство районов города не учтены в бюджете

Департамент управления имуществом не провел инвентаризацию внутриквартальных проездов для их учета в реестре муниципальной собственности и последующей передачи в собственность внутригородских районов. Таковы результаты проверки надзорного ведомства. У администраций районов нет данных о размере и границах внутриквартальных проездов. Это мешает 

3 марта 2017, 07:44
В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?

В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?

Блогер Алексей Сиверкин задал в "ЖЖ" вопрос главе Кировского района. "Игорь Александрович, почему на пересечении Каховской и Победы появились ларьки вместо катка? В позапрошлом году тут был ликвидирован незаконный рынок и у жителей близлежащих домов появилась надежда на появление 
22 февраля 2017, 11:52
В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре следователями Кировского района возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия».

По версии сотрудников полиции, 15 ноября примерно в 

23 ноября 2016, 10:02
МЧС: в Самаре с пожара на Минской эвакуировано 11 человек

МЧС: в Самаре с пожара на Минской эвакуировано 11 человек

В среду, 28 сентября, произошел пожар в жилом доме в Кировском районе Самары. Сообщение в МЧС получили в 11 часов 18 минут. Вызов поступил с улицы Минской. К месту ЧП направили 19 пожарных и пять единиц техники.

В одной из квартир 

29 сентября 2016, 12:46
В Самаре магазин оштрафовали на 150 тысяч рублей за продажу пива девушке

В Самаре магазин оштрафовали на 150 тысяч рублей за продажу пива девушке

В Кировском районе Самары оштрафовали владельцев продуктового магазина, где был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетней. Вечером 18 апреля продавщица торгового объекта ООО «СВА» продала девушке пиво – одну бутылку «Жигулевского». Оказалось, что покупательнице ещё нет 18-ти.

На фирму завели административное дело. 

27 июля 2016, 01:13
На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)

На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)

Мэрия Самары сообщила, что с ноября по декабрь этого года в городе будут введены ограничения на ряде дорог.
 
Будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на следующих участках улиц и дорог:

4 октября 2015, 02:05
В Самаре хотят легализовать самовольные автопарковки

В Самаре хотят легализовать самовольные автопарковки

Власти Самары намерены легализовать самовольные парковки на обочинах дорог, тротуарах и во дворах жилых домов. Как пишет «Российская газета», уже в ближайшее время МУП «Городской земельный центр» оформит в собственность более 120 участков, захваченных под незаконные автостоянки. Чиновники надеются, что 
31 марта 2015, 12:17
В Самаре 146 незаконных автостоянок

В Самаре 146 незаконных автостоянок

Власти готовы помочь владельцам несанкционированных платных парковок легализовать бизнес, чтобы налоги пополняли городскую казну, либо перевести стоянки в муниципальную собственность, заявил глава администрации города Олег Фурсов в ходе первой для себя в должности пресс-конференции.

Самара недополучает сейчас только от 
11 марта 2015, 03:41
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