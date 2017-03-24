В среду, 28 сентября, произошел пожар в жилом доме в Кировском районе Самары. Сообщение в МЧС получили в 11 часов 18 минут. Вызов поступил с улицы Минской. К месту ЧП направили 19 пожарных и пять единиц техники.

В одной из квартир …