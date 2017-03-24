В Кировском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации автомобильных стоянок. Они работали без каких-либо правоустанавливающих документов, договора на аренду земли не заключали, и соответственно, за её использование и налоги не платили, сообщили в районной прокуратуре. Адреса указаны на сайте областного ведомства.
- Зубчаниновское шоссе, 119а;
- ул. Литвинова, 332;
- ул. Товарная, 5;
- ул. Физкультурная, 5;
- ул. Советская, 71а, 71 б;
- пр. Юных Пионеров, 146;
- Ташкентский переулок, 43б.
Ущерб городскому бюджету оценен в 2,25 млн рублей. По оценкам чиновников, организаторы незаконных стоянок могли заработать более 40 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Самоуправство».
|
В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе
Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.
Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
В надзорное …
|
22 марта 2017, 01:51
|
В Самаре требуют закрыть сайт зацеперов
В Самаре требуют закрыть сайт зацеперов, которые с риском для жизни катаются на поездах. Зловредный ресурс, на котором размещены фотографии и текст с опасными рекомендациями, выявила Куйбышевская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство подало гражданский иск в Железнодорожный районный суд Самары с …
|
21 марта 2017, 05:25
|
Глава Красноглинского района Самары может лишиться своего поста
Районная прокуратура добивается его отставки из-за нарушения с его стороны антикоррупционного законодательства.
|
9 марта 2017, 08:40
|
Прокуратура Самары: затраты на благоустройство районов города не учтены в бюджете
Департамент управления имуществом не провел инвентаризацию внутриквартальных проездов для их учета в реестре муниципальной собственности и последующей передачи в собственность внутригородских районов. Таковы результаты проверки надзорного ведомства. У администраций районов нет данных о размере и границах внутриквартальных проездов. Это мешает …
|
3 марта 2017, 07:44
|
В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?
Блогер Алексей Сиверкин задал в "ЖЖ" вопрос главе Кировского района. "Игорь Александрович, почему на пересечении Каховской и Победы появились ларьки вместо катка? В позапрошлом году тут был ликвидирован незаконный рынок и у жителей близлежащих домов появилась надежда на появление …
|
22 февраля 2017, 11:52
|
В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке
В Самаре следователями Кировского района возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия».
По версии сотрудников полиции, 15 ноября примерно в …
|
23 ноября 2016, 10:02
|
МЧС: в Самаре с пожара на Минской эвакуировано 11 человек
|
29 сентября 2016, 12:46
|
В Самаре магазин оштрафовали на 150 тысяч рублей за продажу пива девушке
В Кировском районе Самары оштрафовали владельцев продуктового магазина, где был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетней. Вечером 18 апреля продавщица торгового объекта ООО «СВА» продала девушке пиво – одну бутылку «Жигулевского». Оказалось, что покупательнице ещё нет 18-ти.
На фирму завели административное дело. …
|
27 июля 2016, 01:13
|
На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)
Мэрия Самары сообщила, что с ноября по декабрь этого года в городе будут введены ограничения на ряде дорог.
Будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на следующих участках улиц и дорог:
Закрыть
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна