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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

Накануне, 4 сентября, в областной столице произошла авария с участием велосипедиста. В 15:25 59-летний мужчина ехал на иномарке Mitsubishi по рынку «Норд» со стороны Заводского шоссе в направлении Рыльской. По пути автомобилист сбил велосипедиста. 13-летний мальчик получил травмы и угодил 
5 сентября 2018, 03:03
В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут 
5 сентября 2018, 02:53
На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.

В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на 

5 сентября 2018, 01:55
ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой -  территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех 
5 сентября 2018, 12:38
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году

330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году

1 сентября в Самарской области в школы пошли 330 тысяч учеников — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. К началу учебного года открыли 3 новых школы. Одна из них находится в поселке Смышляевка. Там будут учиться почти 1,5 
4 сентября 2018, 09:00
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Появилась видеозапись жуткой аварии в Исаклинском районе области. Напомним, что в ней погибли двое взрослых и трое детей. Момент столкновения записал видеорегистратор машины, которая ехала за микроавтобусом Toyota Lite, в котором находились водитель и пять пассажиров.

Авария произошла в 
3 сентября 2018, 04:52
В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

Быстрая реакция спасателей помогла сохранить жизнь утопающему подростку в Самарской области. Инцидент произошел 30 августа на пляже в Жигулевске. Парнишка, приехавший в гости к родственникам, отправился отдыхать на Волгу. Он плескался на мелководье и чувствовал себя в полной безопасности. Но 

31 августа 2018, 01:48
В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку

В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку

В Самарской области разыскивают двух пропавших подростков – парня и девушку 16 лет из Новокуйбышевска. Как сообщили сегодня в правоохранительных органах, утром 16 октября они ушли из дома и до настоящего времени не вернулись. К поискам подключили волонтеров. Сотрудники подразделения 
19 октября 2017, 05:28
В Самарской области пропали девочки-сестры 14 и 15 лет

В Самарской области пропали девочки-сестры 14 и 15 лет

Самарские правоохранители и добровольцы разыскивают двух пропавших девочек 14 и 15 лет. Сестры, проживающие в поселке Южном Большеглушицкого района, 30 мая ушли из дома и до сих пор не вернулись, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
1 июня 2017, 12:35
В Самаре пропала 15-летняя девушка Даша

В Самаре пропала 15-летняя девушка Даша

Полицейские Промышленного района Самары и активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю самарчанку Дарью Михлик. Как сообщают в группе ЛА соцсети «ВКонтакте», несовершеннолетняя пропала еще 17 октября. Не исключено, что она может находиться в компании молодого человека.

Приметы: 
26 ноября 2016, 04:06
В Тольятти пропала 19-летняя Настя Павлова, есть фото

В Тольятти пропала 19-летняя Настя Павлова, есть фото

21-ый отдел полиции Тольятти и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» занимаются розыском местной 19-летней жительницы Павловой Анастасии Валентиновны.
 
Из ориентировки, распространяемой в социальных сетях, известно лишь, что девушка пропала 9 мая, то есть, уже 10 дней назад.
 
19 мая 2016, 11:06
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