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На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста
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5 сентября 2018, 03:03
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В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1
В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут …
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5 сентября 2018, 02:53
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На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.
В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на …
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5 сентября 2018, 01:55
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ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки
Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой - территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех …
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5 сентября 2018, 12:38
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году
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4 сентября 2018, 09:00
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Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео
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3 сентября 2018, 04:52
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В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика
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31 августа 2018, 01:48
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В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку
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19 октября 2017, 05:28
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В Самарской области пропали девочки-сестры 14 и 15 лет
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1 июня 2017, 12:35
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В Самаре пропала 15-летняя девушка Даша
Полицейские Промышленного района Самары и активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю самарчанку Дарью Михлик. Как сообщают в группе ЛА соцсети «ВКонтакте», несовершеннолетняя пропала еще 17 октября. Не исключено, что она может находиться в компании молодого человека.
Приметы: …
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26 ноября 2016, 04:06
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В Тольятти пропала 19-летняя Настя Павлова, есть фото
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19 мая 2016, 11:06