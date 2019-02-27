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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок, и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии
В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает …
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27 февраля 2019, 12:02
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ
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27 февраля 2019, 10:17
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В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска
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27 февраля 2019, 09:04
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«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция
В Самаре нашли мужчину, который десять лет скрывался от правоохранительных органов. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Кировский район, когда узнал об инциденте в бане на Зубчаниновском шоссе. На охраняемом объекте сработала «тревожная кнопка», силовики отправились по указанному адресу. Оказалось, что …
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26 февраля 2019, 11:35
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У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты
В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают …
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25 февраля 2019, 04:55
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В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров
В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска …
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25 февраля 2019, 12:37
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В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал
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25 февраля 2019, 11:08
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру
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18 февраля 2019, 01:49
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Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку
В Самаре разыскивают неизвестного мужчину, который совершил действия насильственного характера в отношении 32-летней женщины. Ориентировка (фоторобот) на предполагаемого злоумышленника доведена до личного состава работников ОВД, передает ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников 20 января между …
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16 февраля 2019, 02:33
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Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары
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13 марта 2018, 12:58
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В поселок Волжский привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской
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9 января 2018, 12:26
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Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад
Парень и девушка из Новокуйбышевска, пропавшие 16 октября, найдены. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские получили информацию, что молодые люди - им по 16 лет - собирались добраться до Саратовской области, и их видели …
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24 октября 2017, 09:23
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В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»
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23 октября 2017, 12:46
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Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили
«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.
В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной …
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16 декабря 2016, 10:17
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В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях
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16 декабря 2016, 11:15
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Ученые обнаружили гены, которые отвечают за размеры черепа
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4 октября 2016, 12:22
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В Самаре в земле возле жилого дома нашли разбитый череп человека
В Куйбышевском районе Самары нашли останки человека. Проводится проверка.
В воскресенье, 14 августа, при проведении земляных работ на улице Собинской откопали человеческие останки. Речь идет об осколках черепа, сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на источники. Предположительно, давность «захоронения» …
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15 августа 2016, 05:26
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В Южной Корее археологи нашли женский череп необычной формы
Женский череп вытянутой формы найден участниками экспедиции в Южной Корее. В результате анализа ДНК получилось определить, что его обладательница являлась вегетарианкой, а её род тянется до сих пор.
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22 июня 2016, 01:07
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В Тольятти полиция раскрыла кражу иконы
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9 января 2016, 11:35
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В Храме Всех Святых в Самаре на иконе появилась "божья роса"
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21 сентября 2015, 08:13
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