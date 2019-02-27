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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок, и предупредили, что если это не будет 
27 февраля 2019, 12:43
«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает 
27 февраля 2019, 12:02
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самарской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю, с 18 по 24 февраля? заразились 13107 человек, в том числе 5049 самарцев. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 10,7% среди совокупного населения региона, а 
27 февраля 2019, 10:17
В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

Во вторник, 26 февраля, стало известно о новых кадровых решениях в региональном МВД -  пост начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области занял полковник полиции Павел Жилюнов. Ранее он был заместителем начальника Управления по контролю за оборотом 
27 февраля 2019, 09:04
«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция

«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция

В Самаре нашли мужчину, который десять лет скрывался от правоохранительных органов. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Кировский район, когда узнал об инциденте в бане на Зубчаниновском шоссе. На охраняемом объекте сработала «тревожная кнопка», силовики отправились по указанному адресу. Оказалось, что 
26 февраля 2019, 11:35
У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска 

25 февраля 2019, 12:37
В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти разыскивают водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся. Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, на проспекте Степана Разина в районе дома № 57. Как рассказали в ГИБДД Тольятти, 14-летний мальчик переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора, 
25 февраля 2019, 11:08
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция занялась поисками необычной «потеряшки». 16 февраля стало известно о том, что у жителя района Остер Линдет в Южном Ютланде сбежал домашний кенгуру. Правоохранители просят местных жителей, встретивших животное, сообщить о нем компетентным органам. Это точно будет именно сбежавший 
18 февраля 2019, 01:49
Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку

Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку

В Самаре разыскивают неизвестного мужчину, который совершил действия насильственного характера в отношении 32-летней женщины. Ориентировка (фоторобот) на предполагаемого злоумышленника доведена до личного состава работников ОВД, передает ГУ МВД РФ по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников 20 января между 
16 февраля 2019, 02:33
Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары

Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары

9 марта они ушли из дома в Красноглинском районе и пропали.
13 марта 2018, 12:58
В поселок Волжский привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской

В поселок Волжский привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской

В храм Рождества Христова, расположенный в поселке Волжский, привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской. Считается, что она помогает в решении самых разных проблем и особо покровительствует семьям, которые стремятся иметь детей. Прикоснуться к святыне все желающие могут вплоть 

9 января 2018, 12:26
Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад

Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад

Парень и девушка из Новокуйбышевска, пропавшие 16 октября, найдены.  Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские получили информацию, что молодые люди - им по 16 лет - собирались добраться до Саратовской области, и их видели 
24 октября 2017, 09:23
В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой праздник. Там отмечали  100 лет со дня явления  чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». Согласно преданию, уроженке Ташлы, временно проживавшей  в соседнем селе, во сне явилась Царица 

23 октября 2017, 12:46
Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили

Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили

«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.  

В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной 
16 декабря 2016, 10:17
В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях

В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях

В Тольятти нашли двух пропавших школьниц 12 и 13 лет. 

Как уже сообщала «ТЕРРА», об исчезновении детей стало известно в среду, 14 декабря. За помощью в полицию обратились родители. Они рассказали, что их дочери ушли в школу и не вернулись.

В четверг, 

16 декабря 2016, 11:15
Ученые обнаружили гены, которые отвечают за размеры черепа

Ученые обнаружили гены, которые отвечают за размеры черепа

Ученые обнаружили 5 новых участков ДНК, от которых зависит размер черепа. Также эти ДНК оказывают влияние на предрасположенность человека к различным болезням мозга и регулируют развитие интеллекта.
Группа учёных, в которую вошли и эксперты из России, осуществила генетический анализ более 30 

4 октября 2016, 12:22
В Самаре в земле возле жилого дома нашли разбитый череп человека

В Самаре в земле возле жилого дома нашли разбитый череп человека

В Куйбышевском районе Самары нашли останки человека. Проводится проверка.

В воскресенье, 14 августа, при проведении земляных работ на улице Собинской откопали человеческие останки. Речь идет об осколках черепа, сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на источники. Предположительно, давность «захоронения» 
15 августа 2016, 05:26
В Южной Корее археологи нашли женский череп необычной формы

В Южной Корее археологи нашли женский череп необычной формы

Женский череп вытянутой формы найден участниками экспедиции в Южной Корее. В результате анализа ДНК получилось определить, что его обладательница являлась вегетарианкой, а её род тянется до сих пор.
Раскопки велись на территории погребального комплекса древнего королевства Сила. После эксгумации останков 

22 июня 2016, 01:07
В Тольятти полиция раскрыла кражу иконы

В Тольятти полиция раскрыла кражу иконы

На днях в отдел полиции №22 УМВД по городу Тольятти обратился за помощью 64-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его комнаты, расположенной в одном из домов по улице 40 лет Победы, была похищена деревянная расписная икона. По словам заявителя, 
9 января 2016, 11:35
В Храме Всех Святых в Самаре на иконе появилась

В Храме Всех Святых в Самаре на иконе появилась "божья роса"

В Храме Всех Святых в Самаре во время съёмок сюжета на иконе появилась "божья роса". В здании церкви, расположенном  на улице Тухачевского, проходило открытие первого в России иконостаса для слепых и слабовидящих прихожан. Объёмные иконы изготовлены художником Александром Прокофьевым и 
21 сентября 2015, 08:13
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