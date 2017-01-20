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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 января 2017г 
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В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так 
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В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

Проект, не имеющий аналогов, начал работу на главной площади столицы губернии в четверг, 29 декабря. Маленькие самарцы смогут оказаться в гостях у Деда Мороза. В рамках интерактивной композиции организуют празднично оформленное пространство площадью 3 тысячи 200 квадратных метров. В сопровождении 

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В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева

В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева

31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года в центре Самары ограничат движение транспорта. Временно будут изменены схемы маршрутов общественного транспорта.
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На площади Куйбышева строят ледовый городок

На площади Куйбышева строят ледовый городок

Его обнесут импровизированной крепостной стеной. Внутри установят двухметрового Деда Мороза и Снегурочку. Рядом скульптурную символику Самары: ладью, ракету, крепость Шипка, монумент "Крылья" и макет строящегося стадиона "Самара -Арена".
Все конструкции обязательно проливаются водой. Так они соединяются крепче. Поэтому их обламывание 

21 декабря 2016, 05:47
Гигантская бегающая летучая мышь найдена учеными в Новой Зеландии

Гигантская бегающая летучая мышь найдена учеными в Новой Зеландии

16 млн лет назад на территории современной Новой Зеландии жили огромные летучие мыши - Mystacina miocenalis.
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Героем YouTube стал ягнёнок с человеческим лицом, родившийся в Дагестане

Героем YouTube стал ягнёнок с человеческим лицом, родившийся в Дагестане

Ветеринары не нашли объяснения необычному виду животного. Учёные заявляют, что такие мутанты живут, как правило, недолго. В то же время в последние годы в мире появляется всё больше животных с отклонениями. Так, в Хорватии в прошлом году родился восьминогий козлёнок-гермафродит, 
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В Самаре украли пони по кличке Аист

В Самаре украли пони по кличке Аист

В Самаре на улице Победы во время детского праздника пропал пони по кличке Аист. Хозяйка животного, руководитель клуба "Солнечный остров", Анна Парабина привела животное для работы на утреннике. Во время выступления у нее из рук выскользнул поводок, и пони убежал 

29 декабря 2014, 03:59
В Тольятти работники цирка избили палками пони

В Тольятти работники цирка избили палками пони

Защитники животных получили информацию о жестоком обращении с пони в Тольятти, сообщает портал «Тольятти-Новости». Очевидцы рассказали, что напротив торгового центра «Русь на Волге» на глазах у прохожих, в том числе детей, группа работников цирка «Сафари» с особой жестокостью избили 
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Выселенные с ипподрома пони нашли приют в Загородном парке

Выселенные с ипподрома пони нашли приют в Загородном парке

В Самаре существует несколько конных клубов. Но только один занимается развитием детского спорта. При этом организацию, которая строила конюшни и проводила соревнования еще на ипподроме, в 2010 году со скандалом выгнали с обустроенного места. Приют лошади нашли в Загородном парке.

Пони 

19 июля 2013, 12:41
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