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В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан
Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так …
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6 января 2017, 02:21
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В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги
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29 декабря 2016, 02:42
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В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева
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29 декабря 2016, 12:15
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На площади Куйбышева строят ледовый городок
Его обнесут импровизированной крепостной стеной. Внутри установят двухметрового Деда Мороза и Снегурочку. Рядом скульптурную символику Самары: ладью, ракету, крепость Шипка, монумент "Крылья" и макет строящегося стадиона "Самара -Арена".
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21 декабря 2016, 05:47
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Гигантская бегающая летучая мышь найдена учеными в Новой Зеландии
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22 июня 2015, 08:26
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Героем YouTube стал ягнёнок с человеческим лицом, родившийся в Дагестане
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6 апреля 2015, 04:12
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В Самаре украли пони по кличке Аист
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29 декабря 2014, 03:59
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В Тольятти работники цирка избили палками пони
Защитники животных получили информацию о жестоком обращении с пони в Тольятти, сообщает портал «Тольятти-Новости». Очевидцы рассказали, что напротив торгового центра «Русь на Волге» на глазах у прохожих, в том числе детей, группа работников цирка «Сафари» с особой жестокостью избили …
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1 августа 2014, 03:26
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Выселенные с ипподрома пони нашли приют в Загородном парке
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19 июля 2013, 12:41