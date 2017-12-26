Во вторник, 26 декабря, в Самаре произошла авария на тепломагистрали. На трубе по улице Стара-Загора обнаружено повреждение.
«В настоящее время сотрудники «ПТС» выводят из работы поврежденный участок теплосети, всем управляющим компаниям 7 и 7А микрорайонов предложено перейти на резервную схему теплоснабжения», - сообщила пресс-служба «ПТС».
Работы контролируют сотрудники гордепартамента ЖКХ. В квартирах измерят температуру. На улице сейчас семь градусов мороза. Время окончания работ на месте происшествия объявят после оценки характера повреждения.