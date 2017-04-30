В Самаре закроют пляж у Ладьи Пляж у Ладьи на время реконструкции четвертой очереди самарской набережной будет закрыт для посещения, сообщили на совещании в мэрии. Окончание работ по графику запланировано на март 2018 года. К этому сроку должны обновить стелу «Ладья», построить новый фонтан и провести …