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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Самара лишилась набережной

Самара лишилась набережной

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" 
18 апреля 2017, 06:36
Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

ООО «Автодоринжиниринг» выиграло тендер на ремонт автомобильных дорог в Тольятти. Сумма контракта - 843 миллиона рублей. Поскольку на аукцион подали только одну заявку, его объявили несостоявшимся. Закон позволяет в этом случае заключить договор с единственным участником.

Теперь победителю будет 
29 марта 2017, 10:25
В Самаре закроют пляж у Ладьи

В Самаре закроют пляж у Ладьи

Пляж у Ладьи на время реконструкции четвертой очереди самарской набережной будет закрыт для посещения, сообщили на совещании в мэрии. Окончание работ по графику запланировано на март 2018 года. К этому сроку должны обновить стелу «Ладья», построить новый фонтан и провести 

29 марта 2017, 06:57
Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня

Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня

Организаторы межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» объявили даты проведения мероприятия в 2017 году. В Самаре он пройдет 11 и 12 июня. Место - вторая очередь набережной Волги. Фестиваль проводится второй год подряд. Главная тема «ВолгаФеста - 2017» - «Навигация на реке 

27 марта 2017, 03:19
В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей

В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей

Сейчас в театре "Самарская площадь" идет благотворительный аукцион. На кону 20 лотов - работы людей с ограниченными возможностями, выполненные в технике квиллинг, вязаные и капроновые игрушки, куклы-Тильда, вышивка, картины из кожи и шерсти. Гости и участники - бизнесмены, чиновники и 

1 марта 2017, 05:35
В Самаре открылась благотворительная православная выставка

В Самаре открылась благотворительная православная выставка

В центре внимания - семейные ценности. В Самаре открылась благотворительная православная выставка, посвященная созданию крепкой и надежной ячейки общества. В течение пяти дней в музее имени Петра Алабина будут проходить семинары, мастер-классы для детей и взрослых, концерты и творческие встречи.

26 октября 2016, 07:00
Семья молодой женщины из Сызрани просит помочь собрать деньги не её лечение

Семья молодой женщины из Сызрани просит помочь собрать деньги не её лечение

Помощь нужна 28-летней Елене Макаровой. В мае 2015 года ей был поставлен страшный диагноз: лимфома Ходжкина, вариант - нодулярный склероз NS1 IIB стадия, в агрессивной форме. Лену готовы принять в НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой 

21 октября 2016, 12:18
В Самаре пройдет благотворительная православная выставка

В Самаре пройдет благотворительная православная выставка "Семейные ценности"

На следующей неделе в Самаре пройдет благотворительная православная выставка "Семейные ценности". Она откроется в музее имени Алабина 26 октября и продлится 5 дней. Посетители смогут поклониться святыням храмов и монастырей со всей России. Центральное место в экспозиции займет Икона Божией 

19 октября 2016, 09:49
Леонид Барац считает, что сборная России победит Уэльс со счетом 17:1

Леонид Барац считает, что сборная России победит Уэльс со счетом 17:1

Сегодня в гостях у «Русского радио в Самаре» были актеры неподражаемого театра «Квартет И» Ростислав Хаит и Леонид Барац. Как выяснилось, шоумены - большие поклонники и знатоки футбола. Сразу после спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» 

20 июня 2016, 06:29
«Русскому Радио в Самаре

«Русскому Радио в Самаре" 15 лет!

В честь дня рождения в столице 63-го региона продолжается благотворительный марафон.
Всем самарцам в свой день рождения «Русское Радио в Самаре» дарит бесплатные катания в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. 1 июля с 10:00 до 13:00 приходи и катайся абсолютно 

28 июня 2013, 12:56
Помощь, которая пришла вовремя!

Помощь, которая пришла вовремя!

С сентября прошлого года зрители телерадиокомпании «ТЕРРА» и читатели Русфонда собрали почти 5,5 миллиона рублей на лечение 25-ти тяжелобольных детей Самарской области. О некоторых из тех, кому уже помогли, рассказывает телерадиокомпания «ТЕРРА».
 
Силе духа Лизы Кунигель можно позавидовать. Что 

14 июня 2013, 04:52
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