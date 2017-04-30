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Самара лишилась набережной
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" …
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18 апреля 2017, 06:36
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Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре
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29 марта 2017, 10:25
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В Самаре закроют пляж у Ладьи
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29 марта 2017, 06:57
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Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня
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27 марта 2017, 03:19
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В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей
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1 марта 2017, 05:35
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В Самаре открылась благотворительная православная выставка
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26 октября 2016, 07:00
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Семья молодой женщины из Сызрани просит помочь собрать деньги не её лечение
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21 октября 2016, 12:18
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В Самаре пройдет благотворительная православная выставка "Семейные ценности"
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19 октября 2016, 09:49
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Леонид Барац считает, что сборная России победит Уэльс со счетом 17:1
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20 июня 2016, 06:29
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«Русскому Радио в Самаре" 15 лет!
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28 июня 2013, 12:56
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Помощь, которая пришла вовремя!
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14 июня 2013, 04:52