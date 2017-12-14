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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске стала техническая ошибка подрядчика, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», руководство местной школы заподозрили в распространении просроченных новогодних подарков. Об этом родители с возмущением сообщили в одной из социальных 

14 декабря 2017, 10:09
На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

Руководство «Т Плюс» назвало объем инвестиций, которые планируется направить на ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области в 2018 году. Об этом было заявлено на межрегиональной конференции энергетиков, которая состоялась 12 декабря. В Самаре основное внимание будет приковано к обеспечению 
13 декабря 2017, 12:09
Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка

Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка

В эти минуты проходит заседание правительства Самарской области. На повестке дня несколько вопросов, в том числе ряд принципиальных. В частности, будет установлена величина среднедушевого дохода в Самарской области для осуществления ежемесячной денежной доплаты на третьего и последующего ребенка. Кроме того, 

13 декабря 2017, 11:17
Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Скандал в Новокуйбышевске. Там школьникам выдали просроченные новогодние подарки. Об этом в «твиттере» главе региона Дмитрию Азарову сообщила местная жительница. Она прислала фотографии вкладыша из упаковки, на котором указано, что сладости нужно употребить до 15 февраля 2017 года – то 

13 декабря 2017, 11:05
Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря

Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря

В Самаре на следующей неделе произойдут изменения в расписании электричек. Речь идет о маршруте Самара – Новокуйбышевск. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

«С 01 декабря 2017 года отменяются пригородные поезда: № 6535 Самара (отправление 06:40) – 
24 ноября 2017, 02:22
Проректор Самарского университета перешел в «белый дом»

Проректор Самарского университета перешел в «белый дом»

Политическая рокировка. Виктор Кузнецов, освободивший место проректора самарского объединенного вуза бывшему вице-губернатору Дмитрию Овчинникову, будет работать в региональном правительстве заместителем руководителя администрации губернатора. После увольнения Овчинникова эту структуру временно возглавляет глава департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий 
20 ноября 2017, 01:51
Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке

Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства. Однако, соответствующее постановление губернатора еще не подписано.
17 ноября 2017, 12:25
Жесткий разговор

Жесткий разговор

Сегодня в Самаре под председательством ВРИО губернатора Дмитрия Азарова прошло очередное заседание регионального правительства.
Региональный кабинет министров поддержал изменения в областном законе "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области". Это позволит изымать из долгосрочной аренды землю, которая 

13 ноября 2017, 06:20
Минпромторг предлагает разрешить российским чиновникам получать дорогие подарки

Минпромторг предлагает разрешить российским чиновникам получать дорогие подарки

В Минпромторге выступили с инициативой опять разрешить российским чиновникам получать подарки дороже 3000 рублей. При этом подарок должен являться изделием народно-художественных промыслов.
Об этом ведомство попросили представители отрасли. Как отмечается, протокольное мероприятие высокого уровня подразумевает высококачественные подарки, но сегодня для 

14 августа 2017, 09:08
Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта

Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта

Готовясь к Международному женскому дню, российские пользователи в этом году тратят меньше средств на покупку в интернет-магазинах косметики, парфюмерии и украшений. Об этом говорят эксперты «Яндекс.Касс» и «Яндекс.Маркета».
Как отмечают авторы исследования, пользователи стремились экономить, имея возможность заблаговременно сделать покупки 

7 марта 2017, 01:13
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