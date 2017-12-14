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Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске
Причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске стала техническая ошибка подрядчика, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», руководство местной школы заподозрили в распространении просроченных новогодних подарков. Об этом родители с возмущением сообщили в одной из социальных …
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14 декабря 2017, 10:09
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На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей
Руководство «Т Плюс» назвало объем инвестиций, которые планируется направить на ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области в 2018 году. Об этом было заявлено на межрегиональной конференции энергетиков, которая состоялась 12 декабря. В Самаре основное внимание будет приковано к обеспечению …
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13 декабря 2017, 12:09
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Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка
В эти минуты проходит заседание правительства Самарской области. На повестке дня несколько вопросов, в том числе ряд принципиальных. В частности, будет установлена величина среднедушевого дохода в Самарской области для осуществления ежемесячной денежной доплаты на третьего и последующего ребенка. Кроме того, …
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13 декабря 2017, 11:17
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Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки
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13 декабря 2017, 11:05
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Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря
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24 ноября 2017, 02:22
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Проректор Самарского университета перешел в «белый дом»
Политическая рокировка. Виктор Кузнецов, освободивший место проректора самарского объединенного вуза бывшему вице-губернатору Дмитрию Овчинникову, будет работать в региональном правительстве заместителем руководителя администрации губернатора. После увольнения Овчинникова эту структуру временно возглавляет глава департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий …
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20 ноября 2017, 01:51
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Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке
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17 ноября 2017, 12:25
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Жесткий разговор
Сегодня в Самаре под председательством ВРИО губернатора Дмитрия Азарова прошло очередное заседание регионального правительства.
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13 ноября 2017, 06:20
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Минпромторг предлагает разрешить российским чиновникам получать дорогие подарки
В Минпромторге выступили с инициативой опять разрешить российским чиновникам получать подарки дороже 3000 рублей. При этом подарок должен являться изделием народно-художественных промыслов.
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14 августа 2017, 09:08
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Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта
Готовясь к Международному женскому дню, российские пользователи в этом году тратят меньше средств на покупку в интернет-магазинах косметики, парфюмерии и украшений. Об этом говорят эксперты «Яндекс.Касс» и «Яндекс.Маркета».
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7 марта 2017, 01:13