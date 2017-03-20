На татами спорткомплекса МТЛ-Арена 80 молодых дзюдоистов региона. Кто-то из них делает первые шаги на пути к победам. А кто-то уже имеет профессиональные титулы и награды, как, например, чемпионка страны Мария Персидская. Алико Джиландзе мечтает добиться тех же высот, что олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. У обоих дзюдоистов один и тот же звездный тренер - Николай Петров.
Чемпионат области, информационным спонсором которого выступила телерадиокомпания "ТЕРРА" - это отбор сильнейших спортсменов для участия в соревнованиях Приволжского федерального округа. Они пройдут в апреле. В перспективе хорошо зарекомендовавшие себя дзюдоисты смогут войти в сборную России.
Мария Персидcкая и Алико Джиландзе стали первыми в своей весовой категории. 10 золотых медалей у спортсменов из Самары. Еще две уехали в Тольятти и Сызрань.
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