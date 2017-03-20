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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Игроки БК «Самара» завершат регулярный чемпионат Суперлиги на Дальнем Востоке

Игроки БК «Самара» завершат регулярный чемпионат Суперлиги на Дальнем Востоке

Во вторник, 14 марта, игроки баскетбольного клуба «Самара» во Владивостоке проведут матч с местным «Спартаком-Приморье». После этого самарцы отправятся в Южно-Сахалинск. Там 17 марта волжане завершат регулярный чемпионат Суперлиги матчем с «Сахалином».
 
Не исключено, что в ¼ финала БК 

13 марта 2017, 04:03
В блогах: первая самарская губернская олимпиада

В блогах: первая самарская губернская олимпиада

Блогер Нина Дюкова рассказала про первую самарскую губернскую олимпиаду: "Она была проведена летом 1920 года. Состоялась в рамках подготовки к I Всероссийской олимпиаде республики. На площадке Центрального спортклуба (за городским театром) был вывешен огромный лозунг "Да здравствует Олимпиада в 
13 марта 2017, 09:56
Баскетболисты «Самары» победили в Рязани

Баскетболисты «Самары» победили в Рязани

В воскресенье, 5 марта, игроки БК «Самара» провели выездной матч чемпионата Суперлиги. Играли в гостях у «Рязани». Самарцы победили со счетом 80:59. Самым результативным игроком в самарской команде стал Евгений Фидий. Он добыл 13 очков.
 
Победа в Рязани позволила 

6 марта 2017, 03:34
Самарская область впервые проведет Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017

Самарская область впервые проведет Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017

На следующей неделе Самарская область впервые примет на своей земле Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017. В качестве площадки выбрана тольяттинская акватория Волги. И одновременно там же будет проходить традиционный всероссийский фестиваль "Жигулевское море".

 

Куйбышевское водохранилище в качестве 

17 февраля 2017, 07:45
11 февраля в Самаре пройдет «Лыжня России 2017»

11 февраля в Самаре пройдет «Лыжня России 2017»

В субботу, 11 февраля, в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Чайка» состоится центральный в губернии старт крупнейшей массовой гонки «Лыжня России». Профессионалы и любители спорта более чем в 70 субъектах федерации примут в ней участие уже в тридцать пятый раз.

В 

7 февраля 2017, 02:08
В блогах: фото с лыжного марафона

В блогах: фото с лыжного марафона "Сокольи горы - 2017"

Блогер bepowerback выложил фоторепортаж о лыжном марафоне "Сокольи горы - 2017", который прошел на базе "Чайка" в Управленческом. "Для участия в гонках собрались более 200 лыжников-профессионалов и любителей в возрасте от 17 до 70 лет и старше из 21 
7 февраля 2017, 09:04
В Самаре пройдет бой за титул чемпиона мира по кикбоксингу

В Самаре пройдет бой за титул чемпиона мира по кикбоксингу

28 января в спорткомплексе «МТЛ-Арена» пройдет открытый чемпионат Самарской области по кикбоксингу. Бой за титул чемпиона мира в этом виде спорта в столице нашей губернии состоится впервые. Россию будет представлять самарский спортсмен.

К субботней битве в «МТЛ-Арене» за титул чемпиона мира 

26 января 2017, 10:33
Самарские борцы уступили тольяттинским только в категории 100+

Самарские борцы уступили тольяттинским только в категории 100+

Подведены итоги первенства области по дзюдо. В соревнованиях, которые проходили 14 января в СК "МТЛ Арена", приняли участие 273 спортсмена из разных районов губернии. На татами выходили дзюдоисты в возрастных категориях до 15 лет и до 23 (юниоры).
Единственное золото, 

16 января 2017, 02:07
Первоклассница из Тольятти попросила кимоно у президента России

Первоклассница из Тольятти попросила кимоно у президента России

Тольяттинская девочка написала президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросила подарить ей форму для занятия в секции дзюдо, пишет tlt-room.ru.

Вместе с мамой 7-летняя школьница под Новый год отправила письмо в администрацию президента. В письме она рассказала, что 
15 января 2017, 01:30
В Самаре прошёл открытый турнир по дзюдо памяти известного тренера Анатолия Потапова

В Самаре прошёл открытый турнир по дзюдо памяти известного тренера Анатолия Потапова

В Самаре при информационной поддержке Телерадиокомпании "Терра" прошёл открытый турнир по дзюдо памяти известного тренера Анатолия Потапова.
Легендарный спортсмен является одним из основателей школы японской борьбы в Куйбышеве. Первые уроки дзюдо он провёл здесь в 1975 году. Турнир памяти тренера 

10 октября 2016, 03:50
В Самаре пройдет турнир по дзюдо Кубок Митрополита

В Самаре пройдет турнир по дзюдо Кубок Митрополита

В пятницу, 23 сентября, в Самаре пройдет открытие уникального турнира по дзюдо Кубок Митрополита Самарского и Сызранского. На татами МТЛ-Арены выйдут больше трехсот юных спортсменов со всей России.
 
Появлению дзюдо в России во многом способствовал святитель Николай, основатель православной 

22 сентября 2016, 10:27
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